الأردن يعتقل إسرائيليًا تسلل بحرًا من إيلات

الجيش الأردني يعلن اعتقال إسرائيلي تسلل من جهة إيلات، فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه عبر الحدود البحرية على متن لوح تجديف مائي، ويخضع للتحقيق في الأردن وسط مساعٍ إسرائيلية لإطلاق سراحه.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأحد، اعتقال مواطن إسرائيلي تسلل عبر الحدود البحرية من جهة إيلات إلى المياه الإقليمية الأردنية، أمس السبت، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه يخضع للتحقيق لدى السلطات الأمنية الأردنية، وسط مساعٍ إسرائيلية لإطلاق سراحه.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان رسمي، إن قيادة القوة البحرية الملكية ألقت القبض على إسرائيلي حاول التسلل سباحةً من الجانب الإسرائيلي باتجاه المياه الإقليمية الأردنية، بعدما رصدت تحركاته وتوجهت إلى الموقع لضبطه.

وأوضح المصدر أن القوة البحرية تحركت فور رصد محاولة التسلل، وألقت القبض على الشخص، قبل تحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المواطن الإسرائيلي انطلق من شواطئ إيلات على متن لوح تجديف مائي، قبل أن يعبر الحدود البحرية بين البلدين في خليج إيلات، حيث أوقفته قوات الأمن الأردنية.

وأضافت الإذاعة أن الإسرائيلي لا يزال يخضع للتحقيق في الأردن، فيما تُبذل جهود من الجانب الإسرائيلي للعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر اليوم الأحد، إنه تلقى بلاغًا، أمس السبت، بشأن عبور مواطن إسرائيلي الحدود البحرية إلى المياه الإقليمية الأردنية، مشيرًا إلى أن قوات الأمن الأردنية أوقفته، وأن الجهات الأمنية الإسرائيلية تعمل منذ ذلك الحين عبر القنوات المعنية لإعادته سالمًا.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أن عبور الحدود إلى الأردن خارج المعابر الرسمية "محظور وخطير على الإسرائيليين ويشكّل مخالفة للقانون".

ولم تتضح بعد هوية المعتقل أو دوافع عبوره الحدود البحرية، كما لم تُعلن السلطات الأردنية تفاصيل إضافية بشأن التحقيق أو الإجراءات المتخذة بحقه.