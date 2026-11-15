تقديرات إسرائيلية: لا تغيير بالوضع تجاه إيران قبل قمة ترامب وشي وبوتين

رجّحت مصادر إسرائيلية عدم طروء أي تغيير على السياسة تجاه إيران قبل قمة ترامب الثلاثية المرتقبة، رغم مداولات الكابينيت المكثفة بمشاركة رئيس الموساد، رومان غوفمان، واستمرار التأهب تزامنا مع وصول حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت"، الإثنين.

تصدَّر الملف الإيرانيّ مداولات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) الذي عُقد مساء الأحد، بالتوازي مع استعدادات عسكرية أميركية وإسرائيلية في المنطقة.

وبحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامّة ("كان 11")، فقد استمرت مداولات الكابينيت، لأكثر من ثلاث ساعات، وتأتي في ظل حالة تأهب قصوى بشأن الملف الإيراني.

وأشارت هيئة البث في تقرير إلى أن مصادر إسرائيلية ترى أنه حتى انعقاد القمة الثلاثية بين قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا، خلال الأسبوع الجاري، لن يطرأ أي تغيير على السياسة تجاه إيران.

وذكر التقرير أن القضية الإيرانية تؤدي إلى حالة تأهب قصوى لا تزال قائمة في الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية.

وشارك رئيس الموساد، رومان غوفمان، الذي عاد إلى إسرائيل من جولة اجتماعات في الولايات المتحدة، في مداولات الكابينيت، الأحد، التي تُعقد للمرة الأولى منذ أربعين يوما.

يأتي ذلك فيما من المقرر أن تصل حاملة الطائرات الأميركية "ثيودور روزفلت" إلى المنطقة غدا، ما سيعزز، على الأقل في الوقت الراهن، القوات العاملة في المنطقة.

وأكدت روسيا مشاركة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية غير مسبوقة تجمعه بنظيريه الصيني شي جين بينغ، والأميركي دونالد ترمب في مدينة شنجن الصينية، الخميس المقبل.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية، نقلا عن الناطق باسم الكرملين، دميتري، بأنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد هذا الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن ناقلتَي نفط اصطدمتا بألغام بحرية وأن إحداهما غرقت في مضيق هرمز، حيث تستهدف إيران بانتظام سفنا تبحر من دون إذنها.

وتقول طهران إنها تسيطر على هذا الممرّ البحري الإستراتيجي الذي كان يمرّ عبره خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية قبل الحرب التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير، إثر ضربات إسرائيلية أميركية على إيران.

وتفرض الولايات المتحدة في المقابل حصارا على الموانئ الإيرانية وتواكب ناقلات نفط على طول هذا الممرّ.

وقال الحرس الثوري في بيان نقله التلفزيون الرسمي "في الساعات الأخيرة، اصطدمت ناقلتَا نفط كانتا تسلكان مسارا غير مصرّح به في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز بألغام بحرية، ما تسبّب بانفجارات ضخمة وحرائق"، مضيفا: "غرقت إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة تحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، في المياه الجنوبية للخليج إثر الانفجار والحريق".

من جهتها، نقلت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كيه أم تي أو) بلاغا عن "السلطات البحرية الهندية يفيد بتعرّض ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها الخليج باتجاه الشرق، قبل دخولها مضيق هرمز"، مشيرة إلى أنه "حُدّد مكان جميع أفراد الطاقم وهم سالمون. ولم يتّضح بعد حجم الأضرار ولا الأثر البيئي". ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الناقلة إحدى السفينتين اللتين ذكرتهما إيران.

وأصدرت طهران بيانات مماثلة عدة في الأسابيع الأخيرة، فيما تؤكّد واشنطن أنها أزالت الألغام من جزء كبير من الممرّ البحري.