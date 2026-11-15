شروط "يشار" والليكود تُباعد فرص الوحدة وآيزنكوت "يلتقي آشر سرًا"

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عقد رئيس حزب "يشار" والمكلّف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، لقاء سريًا مع رئيس حزب "يهدوت هتوراه"، يعقوب آشر، الأسبوع الماضي، في إطار الاتصالات مع الأحزاب الحريدية لاستكشاف إمكانية تشكيل حكومة جديدة، علما بأن آشر التقى أيضًا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بالتزامن مع مفاوضات مرتقبة بين "يشار" والليكود، وسط خلافات جوهرية بشأن رئاسة الحكومة وتركيبتها.

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ويسعى آيزنكوت، بحسب تقرير لموقع "واينت"، إلى استنفاد فرص تشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية، في حين تبدو فرص التوصل إلى تفاهم مع الليكود محدودة، بسبب رفض الأخير الانضمام إلى حكومة لا يتولى بنيامين نتنياهو رئاستها، وتمسك "يشار" بتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت دون تناوب.

وأكد آشر، في تعقيبه على الكشف عن اللقاء، أن "المحادثات واللقاءات مع الأطراف السياسية جزء طبيعي من هذه المرحلة"، مضيفًا أن حزبه لا يعتزم "تأكيد أو نفي الأسئلة المتكررة يوميًا بشأن لقاءات من هذا النوع".

وشكّل "يهدوت هتوراه" طاقمًا موحدًا للتفاوض يمثل مختلف مكوناته، ويتولى إجراء الاتصالات مع المعسكرات والأحزاب السياسية. وأكد مصدر في الحزب أن اللقاءات الجارية لا تزال استكشافية، وأن المحادثات تناولت خطوطًا عامة دون الدخول في التفاصيل.

وكان آشر قد التقى ليبرمان أيضًا الأسبوع الماضي، فيما ردّ على سؤال بشأن اللقاء بالقول إنه "كان ينقصه فنجان قهوة"، في تعليق تجنّب فيه الكشف عن مضمون المحادثات.

مفاوضات مع الليكود وسط خلافات جوهرية

وفي موازاة الاتصالات مع الحريديين، يجتمع طاقما التفاوض في "يشار" والليكود، اليوم الأحد، الساعة الرابعة عصرًا، في فندق "دان أكاديا" بمدينة هرتسليا، في أول لقاء رسمي بينهما منذ الانتخابات، بعدما ألغى آيزنكوت اجتماعًا سابقًا احتجاجًا على خطاب ألقاه نتنياهو في الكنيست.

ويمثل "يشار" النائب حيلي تروبر ويوآف هوروفيتس، المستشار البارز لآيزنكوت الذي شغل سابقًا منصب رئيس طاقم نتنياهو، فيما يمثل الليكود رئيس كتلته البرلمانية، أوفير كاتس، والمحامي ميخائيل رابيلو، الذي سبق أن مثّل نتنياهو قانونيًا، وأبطلت المحكمة العليا تعيينه مراقبًا للدولة.

ويدرس آيزنكوت ونفتالي بينيت إشراك ممثل عن حزب "بياحد" في اجتماع طاقمي التفاوض مع الليكود، وسط اتصالات جارية بين الحزبين بهذا الشأن، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ودعا "يشار" إلى إشراك عضو الكنيست إليشاع مدان في اللقاء، بعدما أقام، السبت، خيمة اعتصام قبالة مبنى الكنيست للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة، فيما زار نتنياهو الخيمة، اليوم الأحد.

ووفق التقرير، يعتزم آيزنكوت عرض انضمام الليكود إلى حكومة برئاسته، دون تناوب أو تقاسم لمنصب رئيس الحكومة. ويبدي حزبه استعدادًا لإشراك أحزاب من الائتلاف الحالي، باستثناء حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير.

في المقابل، يتمسك الليكود بمشاركة نتنياهو في رئاسة الحكومة، سواء ضمن اتفاق تناوب أو صيغة أخرى، ويطالب بانضمام جميع أحزاب معسكره، بما فيها حزب بن غفير.

وتشير التقديرات إلى أن الاجتماع سيكون في الأساس لقاءً رسميًا أوليًا، نظرًا إلى التباعد بين موقفي الحزبين، وأن أي تفاهم جوهري بشأن حكومة وحدة قد يتطلب لقاءً شخصيًا بعيدًا عن الأضواء بين نتنياهو وآيزنكوت. وكان الاثنان قد التقيا الخميس الماضي لتلقي إحاطة أمنية، بحضور السكرتير العسكري لنتنياهو، غاي مركيزانو.

رفض داخل معسكر آيزنكوت لاستمرار نتنياهو

وأبلغ قادة أحزاب رئيسية في المعسكر المناوئ لنتنياهو، وهم يائير لبيد وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان، آيزنكوت بمعارضتهم تشكيل حكومة يواصل نتنياهو المشاركة فيها أو تولي رئاستها. واعتبروا أن "حزب الليكود ليس مرفوضًا، ويمكن أن يكون شريكًا في حكومتنا، لكن ليس مع نتنياهو".

وهاجمت النائبة يوليا مالينوفسكي، من حزب ليبرمان، المفاوضات مع نتنياهو، معتبرة أن دعواته إلى الوحدة تظهر عندما تتراجع قدرته على الاحتفاظ بالسلطة، ومحذرة من الثقة بعروضه السياسية.

وكان نتنياهو قد دعا آيزنكوت، مساء السبت، إلى مفاوضات مباشرة "دون شروط مسبقة"، فيما وصف آيزنكوت الدعوة بأنها "مناورة" و"خدعة"، معتبرًا أنها تهدف إلى عرقلة مساعيه لتشكيل حكومة بمشاركة الأحزاب الحريدية.

وفي موازاة هذه الاتصالات، من المقرر أن يصوّت الكنيست، الثلاثاء، على استبدال رئيسه الحالي، أمير أوحانا، من الليكود، بالنائب متان كهانا من "يشار"، في خطوة يسعى من خلالها المعسكر المناوئ لنتنياهو إلى تعزيز سيطرته على المؤسسات البرلمانية، بمعزل عن نتائج مفاوضات تشكيل الحكومة.