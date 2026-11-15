كاتس يتهم حماس بالتخطيط للإطاحة بالسيسي ويهاجم الأحزاب العربية

كاتس يتهم حركة حماس بالتخطيط لإطاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع الإخوان المسلمين وجهات إيرانية، دون تقديم أدلة، وربط هذه المزاعم بهجوم على الأحزاب العربية ودعوة إلى منع مشاركتها في الحكومة الإسرائيلية.

اتهم وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حركة حماس بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتركيا، والتنسيق مع جهات إيرانية، للتخطيط لإطاحة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتهامات استخباراتية أعلنها رسميًا دون تقديم أدلة تدعمها، مستغلًا ذلك للتحذير من إشراك الأحزاب العربية في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وزعم كاتس، في بيان أصدره، الأحد، أن حركة حماس تعمل مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وتنظيم الجماعة في تركيا على الدفع نحو "ثورة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي"، مدعيًا أن رئيس الاستخبارات الخارجية في الحركة، خالد غنام، يتولى إدارة هذه الأنشطة ودفعها وتمويلها، بالتعاون مع جهات في النظام الإيراني.

ويُعد الكشف العلني عن اتهامات استخباراتية بهذا المستوى ضد الحركة، وفيما يتعلق مباشرة بأمن النظام المصري، خطوة لافتة من جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في ظل العلاقات بين القاهرة وحماس والدور المصري في الملف الفلسطيني، وفي ظل المساعي الداخلية لنزع الشرعية السياسية عن الأحزاب العربية.

وادعى كاتس أن مصر استكملت إجراءات حظر جماعة الإخوان المسلمين، وأن الولايات المتحدة رحبت بالقرار، إلى جانب دول عربية عديدة، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هذه المواقف.

وانتقل الوزير الإسرائيلي من اتهاماته لحماس إلى مهاجمة الأحزاب العربية في الكنيست، في ظل المداولات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، معتبرًا أن هناك من يسعى إلى إشراك ما وصفه بـ"الحركة الشقيقة لحماس" في الائتلاف الحكومي، حتى بعد هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووجّه كاتس انتقاداته إلى رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، زاعمًا أنه "لا يقبل حتى بتعريف حماس منظمة إرهابية"، وأن حركته "مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأيديولوجيا تسعى إلى تحويل إسرائيل إلى خلافة إسلامية".

وأضاف أن "من يستعدون لإسقاط رئيس أكبر دولة عربية وأقواها باسم أيديولوجيا إسلامية متطرفة، لن يترددوا في ارتكاب مجزرة في الدولة اليهودية إذا أتيحت لهم الفرصة".

ودعا كاتس إلى توافق إسرائيلي واسع على رفض أي تعاون سياسي مع الأحزاب العربية التي وصفها بأنها "إسلامية وقومية"، متهمًا إياها بإقامة علاقات مع من اعتبرهم "أعداء إسرائيل" والعمل على تدميرها.

وتأتي تصريحات كاتس في سياق الجدل الإسرائيلي بشأن دور الأحزاب العربية في تشكيل الحكومة المقبلة، ومحاولات نزع الشرعية عن مشاركتها أو الاستناد إلى دعمها البرلماني، فيما لم يتضمن بيانه أدلة على الاتهامات التي وجهها إلى حماس أو إلى القائمة الموحدة.