اعتداءات المستوطنين: مهاجمة ياسوف والاستيلاء على منزلين في جنين

مصدر أمني إسرائيلي ينفي وقوع عملية دهس قرب حاجز زعترة جنوبي نابلس، موضحًا أن الحادثة كانت اعتداء نفذه مستوطنون خرجوا من بؤرة استيطانية باتجاه أطراف قرية فلسطينية مجاورة، خلافًا للتقارير الأولية التي تحدثت عن محاولة دهس وإصابة شخصين.

نفى مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الإثنين، أن تكون الحادثة التي وقعت قرب حاجز زعترة، جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، عملية دهس، موضحًا أنها مواجهات عنيفة بين مستوطنين وفلسطينيين، إثر اعتداء نفذه مستوطنون استهدف أطراف قرية ياسوف المجاورة، فيما استولى مستوطنون على منزلين فلسطينيين وجرفوا أراضي زراعية في بلدة عرابة جنوبي جنين.

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق تلقي بلاغ عن الاشتباه بمحاولة دهس عند مفترق زعترة، وأرسل قوات إلى الموقع، فيما أفادت تقارير أولية بإصابة شخصين بجروح طفيفة جدًا وفرار المركبة المشتبه بضلوعها في الحادثة.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن المستوطنين خرجوا من بؤرة استيطانية معروفة بممارساتها العنيفة باتجاه أطراف القرية الفلسطينية. ولاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي، في تحديث لبيانه الأول، إن الحادثة كانت "احتكاكًا بين مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين في منطقة قرية ياسوف"، فيما لم تتضح بعد ملابسات الاعتداء وهوية المصابين.

وفي بلدة عرابة جنوبي جنين، استولى مستوطنون على منزلين فلسطينيين في محيط مستوطنة "عيمق دوتان"، المقامة على أراضي البلدة، ومنعوا أصحابهما من الوصول إليهما، بالتزامن مع تجريف أراضٍ زراعية في محيطهما، وفق ما أفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين، طارق إغبارية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح إغبارية أن المستوطنين استولوا منذ ثلاثة أيام على منزل المواطن محمد لحلوح، البالغة مساحته 300 متر مربع، واستقروا داخله، فيما أدخلوا جرافات وشرعوا بتجريف أراضٍ تبلغ مساحتها 16 دونمًا و450 مترًا مربعًا، بهدف تحويلها إلى امتداد جغرافي للمستوطنة.

وأضاف أن المستوطنين أغلقوا مدخل منزل المواطن إياد كركوشية ومنعوه من الوصول إليه، مشيرًا إلى أن المنزل مسجل بملكية مواطن يحمل الجنسية البلجيكية، وأن أصحاب المنزلين ما زالوا محرومين من الوصول إلى ممتلكاتهم.

وأكد إغبارية أن الاستيلاء على المنزلين وتجريف الأراضي جرى من دون صدور أي قرارات رسمية إسرائيلية بالاستيلاء أو وضع اليد، فيما أشارت "وفا" إلى أن الممتلكات المستهدفة تقع في المنطقة المصنفة "ج"، الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، وأن أصحابها يملكون وثائق تثبت ملكيتهم لها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة. وكان 14 مقررًا أمميًا قد حذروا، في حزيران/ يونيو الماضي، من أن التزايد الحاد في "إرهاب المستوطنين"، بدعم وتواطؤ من السلطات الإسرائيلية، يشكل خطرًا وجوديًا على التجمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة.