تحليل: الشرع لا يزال يريد اتفاقًا أمنيًا ونتنياهو يتمسك بالاحتلال

مصادر أميركية تؤكد التوافق عمليًا على معظم بنود الاتفاق الأمني بين سورية وإسرائيل، فيما لا تزال دمشق معنية بإبرامه مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة العازلة. باحثة متخصصة ترى أن نتنياهو يهدر فرصة للتوصل إلى اتفاق بإصراره على استمرار الاحتلال.

تتمسك دمشق بالتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، رغم استمرار احتلال مواقع في جنوب سورية، فيما يصرّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إبقاء قواته في المنطقة، رغم التفاهم عمليًا على معظم بنود الاتفاق وتقلص الخلافات المتبقية بين الجانبين.

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وأفادت الباحثة المتخصصة في الشأن السوري، إليزابيث تسوركوف، نقلًا عن مصادر أميركية مشاركة في المحادثات بين دمشق وتل أبيب، في تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، بأن الخلافات المتبقية قليلة، وأن معظم بنود الاتفاق الأمني جرى التوافق عليها فعليًا. واعتبرت أن إبرام الاتفاق لا يزال ممكنًا إذا تغير التوجه السياسي في إسرائيل.

ونقلت الزميلة في معهد "مولاد" ومنتدى التفكير الإقليمي في معهد فان لير، عن مسؤولين سوريين تحدثت إليهم، أن دمشق معنية باتفاق أمني مع إسرائيل، شريطة انسحابها من المنطقة العازلة التي احتلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد، إلى جانب التعاون في مواجهة المحور الإيراني، وخصوصًا منع تهريب الأسلحة عبر سورية إلى حزب الله في لبنان.

يُذكر أن الباحثة الإسرائيلية الروسية تسوركوف كانت قد اختُطفت في بغداد، في آذار/ مارس 2023، على يد مسلحين من "كتائب حزب الله" العراقية، واحتُجزت لمدة 903 أيام، أي نحو عامين ونصف العام، قبل إطلاق سراحها في 9 أيلول/ سبتمبر 2025.

واعتبرت تسوركوف أن "خلايا تعمل بتوجيه إيراني تحاول زعزعة الحكم في دمشق"، ما يمنح السلطات السورية، وفق تقديرها، مصلحة في التعاون مع إسرائيل، معتبرة أن "سقوط نظام الأسد وانسحاب عشرات آلاف المقاتلين الشيعة الأجانب من سورية أتاحا فرصة لتوسيع التعاون المناهض لإيران وصولًا إلى الحدود السورية مع العراق".

وفي المقابل، ذكرت الباحثة أن تساحي هنغبي ورون ديرمر، اللذين أدارا المفاوضات مع سورية خلال السنة الأولى بعد سقوط الأسد، أيدا التوصل إلى اتفاق مع دمشق، لكن نتنياهو أصرّ على استمرار احتلال أراضٍ تقل مساحتها عن 1% من مساحة سورية، من دون توضيح كيف يخدم ذلك الأهداف الإستراتيجية الإسرائيلية في سورية والمنطقة.

واعتبرت أن استمرار الاحتلال أصبح هدفًا بحد ذاته، بدل أن يكون ورقة تفاوضية، مشيرة إلى أن جبل الشيخ السوري، الذي احتلته إسرائيل دون مقاومة، تحول إلى موقع لالتقاط صور لنتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، وهما يرتديان السترات الواقية ويستعرضان ما اعتبراه إنجازات إسرائيلية.

ولفتت إلى أن سوريين تحدثت إليهم منذ سقوط الأسد، بينهم مسؤولون حكوميون، نسبوا انهيار نظامه إلى إضعاف إسرائيل للمحور الإيراني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أعرب محافظ دمشق، ماهر مروان، وهو قريب للرئيس أحمد الشرع، عن رغبته في اتفاق سلام مع إسرائيل، خلال مقابلة مع الإذاعة العامة الأميركية "NPR"، رغم احتلالها المنطقة العازلة وقصفها قواعد للجيش السوري.

ورأت تسوركوف أن حكومة نتنياهو أهدرت فرصة لبناء تعاون مع دمشق، فيما أسهم الاحتلال والممارسات العسكرية الإسرائيلية في تنامي العداء لإسرائيل بين السكان السوريين. واستندت إلى عشرات المقابلات التي أجرتها مع سكان المناطق المحتلة في جنوب سورية، والتي أظهرت "تزايد العداء" بين سكان لم يكونوا يتخذون موقفًا عدائيًا تجاه إسرائيل في البداية، وارتفاع المخاطر التي تواجه قوات الاحتلال، وهو تطور تدركه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أيضًا.

وأضافت أن تزايد العداء لإسرائيل في الرأي العام السوري يدفع دمشق إلى تبني تصريحات أكثر تشددًا تجاه الحكومة الإسرائيلية، ما أبعد فرص التوصل إلى "اتفاق سلام شامل"، على حد تعبيرها، لكنه لم ينهِ اهتمامها باتفاق أمني.

وخلصت إلى أن تغيير الإرادة السياسية في إسرائيل قد يتيح إبرام الاتفاق الأمني، الذي يمكن أن يشكل أول إنجاز دبلوماسي لحكومة إسرائيلية مقبلة، ويشير إلى انتهاء مرحلة من السياسات التي وصفتها بأنها "شعبوية وقصيرة النظر"، وتعتمد على القوة العسكرية وحدها.