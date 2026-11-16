تقرير: فرية "تزوير الانتخابات" تبدّد فرص الوحدة مع نتنياهو

مسؤولون في المعسكر المناوئ لنتنياهو يؤكدون انتهاء فرص تشكيل حكومة وحدة معه بعد الكشف عن تدخل مكتبه في الانتخابات، ويطالبون بإقالة رئيسَي الشاباك والموساد، فيما تتجه أحزاب المعسكر إلى الدفع لتشكيل لجنة حكومية لفحص دور الأجهزة الأمنية في القضية.

قال مسؤولون كبار في المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن فرص تشكيل حكومة وحدة معه انتهت بعد الكشف عن تدخل مكتبه في الانتخابات، وطالبوا بإقالة رئيس الشاباك، دافيد زيني، ورئيس الموساد، رومان غوفمان، معتبرين أن ما جرى "لم يكن أقل من محاولة انقلاب" على إرادة الناخبين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الإثنين، أن فرص تشكيل حكومة واسعة مع الليكود، التي كانت ضئيلة أصلًا، تضررت بفعل ثلاثة تطورات: خطاب نتنياهو خلال مراسم أداء الكنيست اليمين الدستورية، الذي أعقبه إلغاء اجتماع بين ممثلي "يشار" والليكود.

بالإضافة إلى إخفاء سفر رئيس الموساد إلى الولايات المتحدة بعد ساعات من لقاء نتنياهو وغادي آيزنكوت، من دون إبلاغ الأخير؛ ثم الكشف عن محاولة مكتب نتنياهو التأثير على نتائج الانتخابات عبر اعتقال ناشطين في الأحزاب العربية ومحاولة نزع الشرعية عن الصوت العربي.

وفي موازاة ذلك، تعمل أحزاب المعسكر على تنسيق خطوات لتشكيل لجنة فحص حكومية تتولى مراجعة أداء الشرطة والشاباك في قضية التدخل بالانتخابات. وكان آيزنكوت قد دعا علنًا إلى تشكيل اللجنة، فيما يؤيد رؤساء أحزاب آخرون هذه الخطوة، التي يبقى تنفيذها مشروطًا بتشكيل حكومة جديدة.

ونقلت "كان 11" عن مصادر سياسية أن التطورات الأخيرة تعزز تماسك المعسكر في مساعيه لتشكيل الحكومة، فيما قال مصدر مطلع إن "أجزاء الصورة التي تتكشف بشأن الفترة التي سبقت الانتخابات وما تلاها ترسم صورة مقلقة عن متانة الديمقراطية الإسرائيلية والمؤسسات التي يفترض أن تحميها"، مشيرًا كذلك إلى "الوضع الأمني المتوتر، والدافع الكبير جدًا لدى رئيس الحكومة لاتخاذ خطوة مهمة".

وفي سياق متصل، كشفت "كان 11" أن داني غرينبرغ، الذي عمل مستشارًا لشؤون المجتمع العربي في مكتب نتنياهو، ادعى خلال مكالمة هاتفية، في اليوم التالي للانتخابات، أن المعلومات التي نقلها إلى الشرطة وأدت إلى اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة وصلته من أحد أعضاء الكنيست العرب.

وشارك في المكالمة أعضاء من الطاقم الانتخابي المصغر لليكود، بينهم يوآف كيش وشلومو كرعي وعميت هليفي، إلى جانب الناطقة باسم رئيس الحكومة وممثلين آخرين عن الحملة الانتخابية للحزب.

وتأتي هذه التطورات على خلفية الكشف عن نقل معلومات من مكتب نتنياهو إلى الشرطة عشية الانتخابات، استُخدمت لاعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بشبهة رشوة انتخابية، قبل إطلاق سراحهم لاحقًا.