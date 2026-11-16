غارة إسرائيلية في البقاع واختطاف لبنانيين من منطقة مزارع شبعا

الغارة الإسرائيلية استهدفت المرتفعات الشرقية في قضاء بعلبك، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، ومسيرة إسرائيلي تلقي قنبلتين على أطراف بلدة ميفدون، وتخطف شابين من مزارع شبعا بعد أن كانت قد اختطفت شقيقهما الثالث في العام 2025

أغارت الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم، الإثنين، على محلة الشعرة في مرتفعات السلسلة الشرقية في قضاء بعلبك، دون وقوع إصابات أو أضرار، وفق ما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأضافت الوكالة أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلتين على دفعتين على أطراف بلدة ميفدون في غضون أقل من خمس دقائق.

كما توغلت قوة إسرائيلية باتجاه محلّة القاطع عند أطراف بلدة شبعا، وخطفت شابَّين شقيقين من البلدة من عائلة حمدان، ثم انسحبت.

وسبق عملية الخطف، مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشقيقين وتفتيشه، حيث عمدت إلى بعثرة محتوياته والعبث بأغراضه، قبل اقتيادهما والانسحاب من المكان.

ولم يعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن هدف الغارة، فيما ادعت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن "عمليات تهريب بواسطة شاحنات من إيران إلى لبنان قد استؤنفت".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن شقيقهما الثالث، ماهر حمدان، اختطف من المنطقة نفسها ونقل إلى إسرائيل، في العام 2025.

ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على عملية اختطاف الشقيقين حتى الآن.

