متان كاهانا يرفض عرضًا من نتنياهو وسموتريتش لدعم انتخابه رئيسًا للكنيست، مقابل استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من مناصب نواب الرئيس والتعهد بالتنحي إذا طلبت الحكومة المقبلة ذلك. واعتبر سموتريتش الاعتماد على أصوات النواب العرب "تطبيعًا للتعاون مع الأعداء".

رفض عضو الكنيست متان كاهانا، المرشح لرئاسة الكنيست، عرضًا من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش، لدعم انتخابه للمنصب، مقابل استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من منصب نائب رئيس الكنيست، والتعهد بالتنحي إذا طلبت منه الحكومة المقبلة ذلك، فيما اعتبر سموتريتش انتخابه بأصوات النواب العرب "وصمة لا تُمحى".

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وجاء العرض في رسالة وجهها سموتريتش إلى كاهانا، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، وأبدى فيها استعداد حزبي الليكود والصهيونية الدينية وأحزاب أخرى من المعسكر اليميني لدعم انتخابه، مقابل التزامه بشرطين يتعلقان بمدة توليه المنصب وهوية نوابه.

ويقضي الشرط الأول باستقالة كاهانا من رئاسة الكنيست إذا طلبت منه الحكومة التي ستتشكل ذلك، لإفساح المجال أمام مرشح آخر تختاره، فيما يشترط الثاني عدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من قوائم لا تعرّف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى الأحزاب العربية.

ورد كاهانا على العرض بعد ساعات من الكشف عنه، قائلًا: "أرفض مطلبكم المنافي لقيم الدولة ومؤسساتها، وأدعوكم إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائجها"، منتقدًا اشتراط استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من رئاسة الكنيست.

وأضاف في رسالته: "أستغرب مطالبتك بالتجاهل التام للجمهور الذي تمثله هذه الأحزاب، والذي يشكل 21% من مجمل السكان"، مشيرًا إلى أن سموتريتش وشركاءه السياسيين تعاونوا مع الأحزاب العربية في مناسبات عديدة سابقًا.

وذكّر كاهانا بأن ممثلين عن الأحزاب العربية شغلوا مناصب نواب رئيس الكنيست خلال معظم فترة تولي نتنياهو رئاسة الحكومة، ودعا سموتريتش وأعضاء حزبه وسائر أعضاء الكنيست إلى دعم ترشيحه، بما يعبر عن "توافق قومي واسع ومهم".

في المقابل، اعتبر سموتريتش أن عرضه يمنح كاهانا "فرصة حقيقية لتولي المنصب المهم والرسمي لرئيس الكنيست بدعم أغلبية صهيونية كبيرة تتجاوز المعسكرات"، محذرًا من الاعتماد على أصوات الأحزاب العربية في انتخابه.

ووصف سموتريتش انتخاب رئيس الكنيست بدعم الأحزاب العربية بأنه "وصمة لا تُمحى"، مدعيًا أن الاعتماد على أصواتها من شأنه أن "يطبّع التعاون مع الأعداء من أجل حسم الخلافات بين الإخوة"، على حد تعبيره.

ورأى أن قبول العرض قد يشكل "البذرة الأولى لحكومة وحدة قومية واسعة"، في إطار مساعي الليكود والصهيونية الدينية لإقناع حزب "يشار" بالمشاركة في حكومة وحدة. وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات متكررة أطلقها نتنياهو وسموتريتش لتشكيل حكومة كهذه.

وفي سياق هذه المساعي، أقام عضو الكنيست عن الليكود، إليشع مدان، قبل يومين، خيمة خارج مبنى الكنيست للدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة، وزارها عدد من أعضاء الكنيست، بينهم نتنياهو.

ومن المقرر التصويت على تعيين كاهانا رئيسًا للكنيست غدًا الثلاثاء، ليحل محل الرئيس الحالي، أمير أوحانا، بعدما قدم حزب "يشار"، الأسبوع الماضي، طلبًا لاستبداله يحمل توقيع 67 عضو كنيست؛ وتعتزم أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو انتخاب كاهانا بدعم القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.