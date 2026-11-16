ليبرمان: نتنياهو ملزم بالرحيل

غولان: "نتنياهو خرق تعهدات وداس على تفاهمات، ومن يودع بيده القوة مرة أخرى يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، والوحدة الحقيقية هي في كتلة التغيير، من يسرائيل بيتينو حتى الأحزاب العربية، وهؤلاء 67 نائبا من ستة أحزاب"

قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، خلال اجتماع كتلة حزبه في الكنيست اليوم، الإثنين، إنه لا يعير أهمية للاتصالات حول تشكيل حكومة وحدة مع حزب الليكود، وأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، "ملزم بالنزول عن المسرح" السياسي.

وأضاف ليبرمان، ردا على سؤال حول إمكانية تشكيل حكومة بدون الليكود، أنه "سننجح لأنه لا يوجد أي خيار آخر، ولذلك سنشكل حكومة مستقرة لأربع سنوات".

وتابع أنه "أقف إلى جانب غادي (آيزنكوت) وإذا احتاج إلى مساعدتي فإنني متاح، وقد فهمت أنهم يتقدمون بشكل جيد فعلا، ولم ألتق مع الحريديين، وغادي وطاقمه هم الذين يديرون الاتصالات معهم".

من جانبه، قال رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، خلال اجتماع كتلة حزبه، إن "نتنياهو خسر الانتخابات، وواجبنا هو أن نستبدله بسرعة".

وأضاف غولان أن "النشر حول زرع معلومات من أجل دفع حملة العرب يسرقون الانتخابات هو راية سوداء فوق الوحدة، والاستنتاج هو أنه لا يتم إبرام صفقات مع نتنياهو".

ودعا غولان آيزنكوت إلى أن "يتذكر دروس بيني غانتس، فنتنياهو خرق تعهدات وداس على تفاهمات، ومن يودع بيده القوة مرة أخرى يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، والوحدة الحقيقية هي في كتلة التغيير، من يسرائيل بيتينو حتى الأحزاب العربية، وهؤلاء 67 نائبا من ستة أحزاب".

وحذر غولان من أن "أي يوم يمر قد يكون مصيريا، وأي دقيقة يكون فيها (نتنياهو) في الحكم تجعله أكثر خطرا على إسرائيل، فنتنياهو آخذ بالانفصال عن الواقع، وترجيح رأيه مشوش وقد يجرّ إسرائيل إلى حرب بدون أهداف واقعية ولها أثمان باهظة".

ومن المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست، غدا، على تعيين عضو الكنيست متان كهانا رئيسا للكنيست، فيما التوقعات في معسكر آيزنكوت أن يبدأ بعد ذلك دفع تشريعات قانونية وذلك قبل تشكيل الحكومة.