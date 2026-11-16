المفاوضات بين معسكر آيزنكوت والأحزاب الحريدية تتقدم عبر مسارين، أحدهما يقضي بتجميد العقوبات المتعلقة بالتجنيد خمسة أشهر مقابل الامتناع عن التصويت على تنصيب الحكومة، والآخر باتفاق ائتلافي يضمن دعم "يهدوت هتوراه"، وسط خلافات بشأن الضمانات القانونية.

تتقدم المفاوضات بين معسكر غادي آيزنكوت والأحزاب الحريدية عبر مسارين متوازيين، يهدفان إلى تجاوز الخلاف بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية وتمكين تشكيل حكومة جديدة، أحدهما يقوم على امتناع الحريديين عن التصويت على تنصيبها، والآخر على دعم حزب "يهدوت هتوراه" لها بموجب اتفاق ائتلافي، رغم النفي العلني من جانب الأحزاب الحريدية لتقدم المفاوضات.

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، بأن المسار الأول يتضمن تجميد العقوبات المرتبطة بملف التجنيد لمدة خمسة أشهر، والإفراج عن أموال مخصصة للمؤسسات الحريدية ضمن القيود القانونية القائمة، إذ لا يمكن الإفراج عن جميع الأموال، مقابل امتناع الأحزاب الحريدية عن التصويت خلال جلسة تنصيب الحكومة.

أما المسار الثاني، فيقوم على صياغة اتفاق ائتلافي مكتوب، من دون إقرار قانون التجنيد في المرحلة الحالية، بسبب ضيق الوقت والصعوبات القانونية. ويشمل الاتفاق الحفاظ على الوضع القائم واعتماد مبدأ "من لا يدرس، يتجند"، مقابل تصويت "يهدوت هتوراه" لصالح الحكومة، باستثناء النائبين مئير بوروش وإلياكيم ستارك.

وبحسب التقرير، يقدّر آيزنكوت أن التوصل إلى تفاهمات مع "يهدوت هتوراه" قد يدفع حزب "شاس" إلى الانضمام لهذه الخطوة، رغم أن رئيسه، أرييه درعي، أكد في محادثات مغلقة أن حزبه لن يتفاوض مع المعسكر المناوئ لنتنياهو. ويخشى "شاس" أن يسمح "يهدوت هتوراه" بتشكيل الحكومة من دون ضمانات لإقرار قانون التجنيد لاحقًا.

ونقلت القناة عن مصادر في الأحزاب الحريدية ومعسكر التغيير أن المفاوضات أكثر تقدمًا مما تعكسه التصريحات العلنية، وأن آيزنكوت يسعى إلى التوصل لاتفاق سريع، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات ستفضي إلى تفاهمات نهائية، في ظل مخاوف متبادلة؛ إذ يخشى معسكر آيزنكوت تراجع الحريديين عن التفاهمات وعودتهم إلى نتنياهو، فيما يخشى الحريديون دعم حكومة لا تنفذ تعهداتها.

وكانت "يهدوت هتوراه" قد طرحت مطالب لمعالجة ملف التجنيد على مرحلتين، تبدأ بتشريع مؤقت يوقف اعتقال المتخلفين عن الخدمة العسكرية قبل تنصيب الحكومة، ويشمل الحريديين وغير الحريديين، خلال فترة انتقالية تقارب ثلاثة أشهر، على أن يُقر قانون تجنيد متفق عليه قبل المصادقة على الموازنة الأولى للحكومة.

وتشمل المطالب إعداد قانون دائم يحظى بموافقة الحاخام لاندو وتوقيع قادة معسكر التغيير، فيما اشترط حاخامات "أغودات يسرائيل" الحصول على تعهدات شخصية من أعضاء الكنيست الـ48 في المعسكر بإقرار التشريع، وإضافة بند خاص يتيح تجاوز قرار المحكمة العليا في حال إبطال القانون.

وتأتي هذه الاتصالات عشية التصويت المرتقب، الثلاثاء، على انتخاب متان كهانا رئيسًا للكنيست، في ظل عدم حسم "يهدوت هتوراه" موقفه من التصويت. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن الحزب سيقرر موقفه قبيل انعقاد الجلسة، فيما يسعى الليكود إلى إطالة المداولات لتأخير التصويت، ويبحث المعسكر المناوئ لنتنياهو استخدام المادة 98 من النظام الداخلي للكنيست لتحديد مدة النقاش ومنع المماطلة البرلمانية.