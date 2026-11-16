موظف سابق في مكتب نتنياهو زرع معلومات حول تزوير مزعوم للانتخابات في حواسيب الشرطة

قبل 12 يوما من الانتخابات التقى نتنياهو مع رئيس طاقم مكتبه والموظف السابق الذي زرع المعلومات المزعومة في حواسيب الشرطة، في قاعة في قرية يركا، ووصف اللقاء بأنه "لقاء سري جرى خلاله تحريك حملة التزوير في المجتمع العربي".

كُشف النقاب اليوم، الإثنين، عن أن دانيال غرينبرغ، المساعد السابق لمدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق، يوسي شيلي، هو "المصدر الاستخباراتي" الذي ربط بين مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومكتب المفتش العام للشرطة، داني ليفي، عشية يوم الانتخابات وأدى إلى اعتقال ناشطين في القائمة الموحدة، من دون أوامر اعتقال، في يوم الانتخابات بشبهة مزعومة برشوة انتخابية.

وإثر الكشف عن هذه المعلومات، في هيئة البث العامة "كان 11"، أوعز ليفي بإجراء تقصي حقائق حول أداء الشرطة في هذه القضية، وعيّن نائبه يائير حاتسروني، لتقصي حقائق حول مجمل الجوانب النظامية والتنظيمية والقيادية المتعلقة بادعاءات ضد الشرطة.

يأتي ذلك في أعقاب تقرير استقصائي نشره برنامج "عوفدا" في القناة 12، أمس، حول تضافر جهود في جهازَي الشرطة والشاباك، بطرق مختلفة، لخدمة المصالح السياسية لنتنياهو، الذي عمد مقرّبون منه إلى تدبير الاتهامات المتعلّقة بمزاعم تزوير الانتخابات، حتّى قبل أن تُجرى.

ويهدد رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد برنامج "عوفدا" بمبلغ 2.5 مليون شيكل والقناة 12 ومقدمة "عوفدا"، الإعلامية إيلانا ديان، وإزالة التقرير من أرشيف القناة ونشر اعتذار ودفع تعويض بمبلغ 500 ألف شيكل خلال 48 ساعة.

ووفقا للتقرير، فإن مكتب رئيس الحكومة ونوردن كانا ضالعين في زرع معلومات استخباراتية في حواسيب الشرطة ضد مواطنين عرب عشية الانتخابات.

وحسب رسالة التهديد برفع دعوى التشهير التي بعثها محامي عائلة نتنياهو، أوريئيل حور نيزري، فإن "معلومات جنائية صلبة وخطيرة وواضحة" وصلت إلى نوردن حول شبهات لارتكاب مخالفات تتعلق بنزاهة الانتخابات، وأن كل ما فعله نوردن هو "ربط ذلك الشخص الذي بحوزته المعلومات مع الشرطة الإسرائيلية"، وهذا مشابه لبيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة تعقيبا على تقرير "عوفدا".

إلا أن رسالة التهديد برفع الدعوى لم تتطرق إلى الادعاء المركزي في تقرير "عوفدا"، الذي يستدل بموجبه أن المسؤول الذي تم ربطه بالشرطة هو موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، رغم أن نيزري لا ينفي هذه العلاقة ولا يوضح من هو هذا المسؤول وما هي مكانته.

يشار إلى أن غرينبرغ، إلى جانب عمله في الماضي في مكتب رئيس الحكومة، عمل في مقر حزب الليكود أيضا كخبير في المجتمع العربي، وذكر موقع "واينت" الإلكتروني أن غرينبرغ وُصف بأنه مستشار لنتنياهو لشؤون الأقليات، وأنه التقى مع نتنياهو خلال الحملة الانتخابية وزعم أن هناك مخاوف من تزوير الانتخابات في المجتمع العربي.

في هذه الأثناء، كشفت القناة 12، اليوم، أن نتنياهو ورئيس طاقمه عيدو نوردن، وغرينبرغ التقوا في 15 تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل أقل من أسبوعين من يوم الانتخابات، في قاعة في قرية يركا، ووصف هذا اللقاء بأنه "لقاء سري جرى خلاله تحريك حملة التزوير في المجتمع العربي".

وأضافت القناة 12، أن مهمة غرينبرغ في هذه الحملة كانت تركيز الجهود في هذا الموضوع، وعمليا كان بمثابة "منسق" إلى جانب ناشطين ومنظمات أخرى، وكان على اتصال دائم مع نتنياهو، كما أن نوردن، الذي يدعي محاميه أنه ليس ضالعا في ما يحدث في مكتب نتنياهو منذ نصف سنة، التقى مع نتنياهو قبل 12 يوما من الانتخابات.

وكانت القناة 12 قد نشرت تقريرا، قبل أسبوعين من الانتخابات قالت فيه إن نتنياهو يسعى إلى إطلاق حملة حول تزوير الانتخابات في المجتمع العربي، تحسبا من أنه يوشك على خسارتها.