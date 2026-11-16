نتنياهو يهاجم قادة أوروبيين ويحذر: "أوروبا هدف لإيران"

نتنياهو يحذّر من أن التهديد الإيراني لا يقتصر على إسرائيل، معتبرًا أن أوروبا مستهدفة أيضًا، وهاجم قادة أوروبيين وصفهم بأنهم "ضعفاء" ويفضلون إدانة إسرائيل على مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب". واستعرض نتائج العمليات العسكرية الإسرائيلية، مؤكدًا أن "المهمة لم تكتمل بعد".

حذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الإثنين، من أن أوروبا هدف لإيران، وهاجم قادة أوروبيين بسبب مواقفهم من إسرائيل، معتبرًا أن بعضهم "يفضل إدانة إسرائيل على مواجهة الإرهاب"، فيما شدد على أن التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة "لم يكتمل بعد".

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وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة التشيكية، أندريه بابيش، عقب اجتماعهما في القدس. وقال نتنياهو إن "صواريخ إيران وإرهابها وطموحاتها النووية لا تتوقف عند حدود إسرائيل. أوروبا ليست متفرجة، بل هي هدف".

واعتبر أن دولًا أوروبية لا تدرك حجم التهديد الذي تمثله إيران وحلفاؤها، مستشهدًا بتعبير نسبه إلى رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، ونستون تشرشل، بشأن "سبات الديمقراطيات"، وقال إن بعض الدول الأوروبية "تغفو ولا تستيقظ حتى تسمع جرس الخطر المدوي".

وأضاف نتنياهو أن "هذا الجرس يُقرع بالفعل لمن يريد الإصغاء"؛ وهاجم قادة أوروبيين لم يسمّهم، قائلًا، مخاطبًا بابيش، إن "هناك قادة ضعفاء يديرون ظهورهم لإسرائيل، لكنك تقف شامخًا. لا تسير خلف القطيع، ولا تتراجع أمام الإرهاب، بل تتبع ضميرك".

وأضاف أن هذا الموقف لا ينسحب على "أجزاء مهمة من أوروبا، وخصوصًا أوروبا الغربية"، معتبرًا أن "هناك من يفضلون إدانة إسرائيل على مواجهة الإرهاب"، فيما أشاد بالتشيك، قائلًا إنها "ترفض الخلط بين الخير والشر"، وإن موقفها يعكس "وضوحًا أخلاقيًا وشجاعة أخلاقية".

وسعى نتنياهو إلى تقديم العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها جزءًا من مواجهة أوسع يخوضها الغرب، قائلًا: "نحن لا نحارب من أجل أنفسنا فقط، بل نخوض حرب الحضارة الغربية، حرب الحضارة ضد البرابرة"، مدعيًا أن إسرائيل تواجه "محور إرهاب أكبر بكثير، تقوده إيران ووكلاؤها ليس ضدنا وحدنا، بل ضدكم أيضًا".

وفي استعراضه لنتائج العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ادعى نتنياهو أن إسرائيل "حطمت آلة الإرهاب التابعة لحماس، وشلّت حزب الله، وضربت الحوثيين، وأحبطت الإرهاب الفلسطيني في يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن إسرائيل "دمرت مخزونات أسلحة الأسد في سورية، وضربت الميليشيات الشيعية التابعة لإيران في العراق، وألحقت أضرارًا ببرامج إيران النووية والصاروخية الباليستية"، معتبرًا أن نظام الأسد كان "حلقة مهمة جدًا في سلسلة الإرهاب الإيراني".

وتابع نتنياهو: "المهمة لم تكتمل بعد، لكن كما وعدت، غيّرنا وجه الشرق الأوسط"، من دون أن يحدد خطوات عسكرية جديدة أو جدولًا زمنيًا لاستكمال ما وصفه بالمهمة.

وفي ما يتعلق بالتعاون العسكري مع التشيك، قال نتنياهو إن "منظومات دفاع جوي إسرائيلية تحمي بالفعل سماء التشيك، ونحن نعمل الآن معًا على الجيل المقبل من وسائل الدفاع"، معتبرًا أن التعاون بين البلدين يسهم في حماية مواطني التشيك وأوروبا.

وأشار إلى أن العلاقة العسكرية بين البلدين تعود إلى عام 1948، حين ساعدت أسلحة وطائرات تشيكية العصابات الصهيونية، وقال: "قبل 78 عامًا ساعدتم في الدفاع عن سمائنا، واليوم تساعد التكنولوجيا الإسرائيلية في الدفاع عن سمائكم".

وأضاف أن التعاون الحالي يعكس ما وصفه بـ"الصداقة الحقيقية" بين الجانبين. وكان نتنياهو وبابيش قد عقدا اجتماعًا ثنائيًا، أعقبه اجتماع موسع بمشاركة مسؤولين حكوميين من الجانبين، قبل الإدلاء بتصريحاتهما المشتركة.