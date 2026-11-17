بموجب القانون بالإمكان الاستئناف على نتائج الانتخابات حتى يوم غد، الأربعاء، وقدم أعضاء في الليكود غداة يوم الانتخابات مئات الشكاوى حول مخالفات، لكن تدقيقا في هذه الشكاوى أظهر أن معظمها ليس مرتبطا بالتأثير على التصويت

مددت المحكمة المركزية في القدس اليوم، الثلاثاء، بأربعة أيام الموعد الأخير لتقديم استئنافات على نتائج الانتخابات، بعد أن طلب حزب الليكود تمديد الموعد الأخير بأسبوع.

لكن القاضية أوريت بن دورا ليبل طلبت من النيابة العامة الرد حتى يوم الأحد المقبل على طلب الليكود بتمديد الموعد الأخير لتقديم الاستئنافات.

وقدم الليكود طلبا إلى المحكمة، أمس، بتمديد الموعد الأخير لتقديم استئناف على نتائج الانتخابات بأسبوع، بادعاء وجود "تجمع ظروف خاصة واستثنائية" تبرر الطلب

يشار إلى أنه بموجب القانون بالإمكان الاستئناف على نتائج الانتخابات حتى يوم غد، الأربعاء.

وقدم أعضاء في الليكود غداة يوم الانتخابات مئات الشكاوى حول مخالفات، لكن صحيفة "هآرتس" أفادت بأنها تدقيقا في هذه الشكاوى أظهر أن معظمها ليس مرتبطا بالتأثير على التصويت.

ويدعي الليكود أن حجم استئنافه "غير مسبوق"، وأنه يتوقع أن يشمل ادعاءات حول "مخالفات في مئات صناديق الاقتراع في عشرات البلدات"، وأنه أجرى "تحقيقا مكثفا" حول عدد من الادعاءات وأنه تم إجراء "بحث شامل" قي مواد انتخابية كثيرة.

وادعى الليكود في التماسه أنه حصل من لجنة الانتخابات المركزية على مواد تتعلق بصناديق اقتراع معينة، تتضمن مزاعم حول وجود عيوب، وأنه حصل على هذه المواد، أمس، وبينها بروتوكولات وقوائم ناخبين شُطبت لدى تصويتهم، وبحجم آلاف الصفحات.

وأضافت الصحيفة أنه في الليكود يقارنون هذه المواد مع إفادات مراقبين من قبل الحزب في صناديق الاقتراع، وأن الليكود يعتزم إرفاق استئنافه بوجهة نظر خبير بما يتعلق بمدى تأثير "العيوب" على نتائج الانتخابات.