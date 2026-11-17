أرجأت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية إعلان نتائج عطاءات البناء الاستيطاني في E1 شرقي القدس المحتلة، تطبيقًا للقيود القانونية المفروضة على الحكومة الانتقالية، ولإتاحة المجال أمام الحكومة المقبلة للنظر في المشروع، الذي كان مقررًا إعلان نتائج عطاءاته الخميس.

قررت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الثلاثاء، تأجيل إعلان نتائج عطاءات البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة، التي كان من المقرر إعلانها الخميس المقبل، لإتاحة المجال أمام الحكومة التي ستُشكّل بعد الانتخابات للنظر في المشروع، في ظل القيود المفروضة على اتخاذ قرارات مهمة خلال ولاية حكومة انتقالية.

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وجاء القرار خلال مداولات بين المستشارة القضائية والمستشارين القانونيين لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، خلصت إلى أن قواعد ضبط النفس التي تُلزم الحكومة الانتقالية بالامتناع عن اتخاذ قرارات جوهرية تنطبق أيضًا على إعلان نتائج عطاءات البناء في المنطقة.

وبموجب القرار، يُرجأ إعلان النتائج الذي كان مقررًا الخميس إلى موعد لاحق، من دون تحديد تاريخ جديد، لإتاحة الفرصة أمام الحكومة المقبلة لإبداء موقفها من المشروع قبل المضي فيه.

ويأتي القرار بعد خطوة مماثلة اتخذتها المستشارة القضائية في أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما أصدرت تعليمات بتأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في مناقصة لبناء استيطاني في E1 لمدة شهر، إلى ما بعد انتخابات الكنيست، بهدف "الحد من المخاوف من استغلال المناقصة في دعاية انتخابية محظورة".

وكانت وزارة البناء والإسكان قد نشرت، في آب/ أغسطس الماضي، مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في المنطقة الواقعة بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم". ويُعد المشروع من أبرز المخططات الاستيطانية التي تعارضها دول غربية، لما ينطوي عليه من مساس بالتواصل الجغرافي اللازم لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وفي سياق متصل، دعت عضو الكنيست ميخال روزين، من حزب "الديمقراطيون"، المستشارة القضائية إلى وقف ما وصفته بـ"الإجراءات الراديكالية للحكومة الانتقالية في الضفة الغربية"، مطالبة بمنع "خطوات لا رجعة فيها" تشمل، إلى جانب عطاءات E1، تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لأغراض الرعي من دون مناقصات، والمصادقة على مخططات بناء وبنى تحتية في المستوطنات.

ويتزامن القرار مع إعلان بريطانيا، الثلاثاء، فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية ضالعة في البناء الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة، إلى جانب حركة "تساف 9" التي تقول لندن إنها تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في إطار إجراءات بريطانية تستهدف الأنشطة الاستيطانية وعرقلة المساعدات.