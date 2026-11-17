انتخاب متان كاهانا، مرشح حزب "يشار" بزعامة آيزنكوت، رئيسًا جديدًا للكنيست، خلفًا لأمير أوحانا من الليكود، بعد حصوله على تأييد 66 عضو كنيست، بدعم من القائمتين المشتركة والموحدة. ويمنح انتخابه المعسكر المناوئ لنتنياهو السيطرة على رئاسة الكنيست وإدارة أعماله.

انتخب الكنيست، مساء الثلاثاء، متان كاهانا، مرشح حزب "يشار" بزعامة غادي آيزنكوت، رئيسًا جديدًا له خلفًا لأمير أوحانا من حزب الليكود، بعدما حصل على تأييد 66 عضو كنيست، في خطوة تمنح المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، السيطرة على رئاسة البرلمان، في ظل استمرار الاتصالات لتشكيل الحكومة المقبلة.

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وجاء انتخاب كاهانا خلال جلسة عقدها الكنيست للتصويت على المرشحين لرئاسته، وشهدت تصويتًا منفصلًا على كل مرشح، تأييدًا أو معارضةً أو امتناعًا، وليس اقتراعًا مباشرًا بين المرشحين. وحصل كاهانا على 66 صوتًا مؤيدًا، فيما حصل مرشح الليكود، أوفير كاتس، على تأييد نحو 52 عضوًا.

اتفاق بين المعسكرين أنهى المماطلة ومهّد للتصويت

وجاء انتخاب كاهانا في ختام جلسة مطولة للكنيست، شهدت مماطلة برلمانية (فيليباستر) من جانب الليكود لتأخير التصويت. وحظي كاهانا بدعم القائمتين المشتركة والموحدة، فيما أيّد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديان مرشح الليكود، كاتس، وسط خلافات سياسية بشأن الاعتماد على أصوات النواب العرب لتغيير قيادة الكنيست.

وجرى التصويت بعد توصل معسكر آيزنكوت ومعسكر نتنياهو إلى تفاهمات أنهت التأخير في إجراء الاقتراع، وافق بموجبها حزب "يشار" على إرجاء بدء المداولات في لجنتين برلمانيتين من الأحد إلى الإثنين المقبل، مقابل المضي في التصويت على رئاسة الكنيست.

وتتعلق التفاهمات بلجنة خاصة للتشريعات المرتبطة بالتغييرات القضائية التي دفعت بها حكومة نتنياهو، وأخرى لقانون الاتصالات، فيما يُتوقع أن تصادق اللجنة المنظمة لعمل الكنيست، الأربعاء، على تشكيل اللجنتين، تمهيدًا لبدء عملهما.

وفي أول خطاب له بعد انتخابه، انتقد كاهانا مستوى الخطاب السياسي داخل الكنيست، وقال إن "أنظار المواطنين في إسرائيل تتجه إلينا، وخلال السنوات الأخيرة جعلناهم مرارًا يخفضون أنظارهم خجلًا"، معتبرًا أن "ثقافة الخطاب هنا، داخل هذا المبنى، تؤثر بصورة مباشرة وفورية على ثقافة الخطاب في البلاد بأسرها".

وشدد كاهانا على أن الكنيست، طوال فترة توليه رئاسته، سيلتزم بأحكام المحكمة التزامًا كاملًا ومن دون تحفظ.

ومن المقرر أن يصوّت الكنيست أيضًا على تعيين تسعة نواب مؤقتين لرئيسه، بناءً على توصية اللجنة المنظمة لعمله، بينهم نائبان عربيان عن القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، إلى جانب ممثلين عن أحزاب المعسكرين. وتستمر ولايتهم إلى حين تعيين نواب دائمين لرئيس الكنيست، فيما يُتوقع أن يمتنع حزب "يهدوت هتوراه" عن التصويت على هذه التعيينات.

وكان رئيس القائمة المشتركة، يوسف جبارين، قد أعلن قرار القائمة دعم كاهانا، مؤكدًا أن أصوات نوابها ستشكل "جسمًا مانعًا" أمام مرشح الليكود واليمين، فيما هاجم كاتس الأحزاب العربية قبل التصويت، وطالبها بعدم تأييده، قائلًا إنه لا يريد أن يُنتخب بأصوات من وصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

التحريض على النواب العرب يتواصل خلال الجلسة

وفي المقابل، رفض آيزنكوت محاولات نزع الشرعية عن أصوات النواب العرب، مؤكدًا أنه "لا يوجد في إسرائيل مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا يوجد في الكنيست مصوّتون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية".

وشهدت الجلسة تصريحات متكررة من نواب في معسكر نتنياهو وصفوا خلالها النواب العرب بـ"داعمي الإرهاب". وقال وزير التعليم في الحكومة الانتقالية، يوآف كيش: "ربما ليس جميع النواب التسعة عشر داعمين للإرهاب، لكن بعضكم كذلك بالتأكيد".

ورحب رئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، بانتخاب كاهانا، قائلًا: "استبدلنا رئيس الكنيست، والآن سنستبدل الحكومة"، مضيفًا: "بدأنا الإصلاح". كما اعتبر يائير لبيد أن انتخابه "خطوة مهمة على طريق إصلاح إسرائيل وتعافيها".

ويتيح انتخاب كاهانا للمعسكر المناوئ لنتنياهو تولي إدارة جلسات الكنيست والتأثير في جدول أعماله وإجراءاته البرلمانية، في مرحلة يسعى خلالها آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، إلى تأمين أغلبية برلمانية تسمح له باستبدال حكومة نتنياهو.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل عدم حسم المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة، إذ تمنح المعسكر المناوئ لنتنياهو موقعًا مؤثرًا في إدارة العمل البرلماني، بمعزل عن نتائج الاتصالات الائتلافية الجارية.