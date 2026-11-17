بينيت يدعو إلى تشكيل "حكومة صهيونية واسعة"* مصادر في معسكر آيزنكوت: بينيت يعلم أن حكومة وحدة مع نتنياهو ليست قابلة للتنفيذ، وهو يسعى لانتخابات جديدة، يدفع فيها آيزنكوت وليبرمان ثمن التفاوض مع الحريديين فيما هو رفض التنازل في موضوع التجنيد

وصل رئيس حزب "بِياحد"، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إلى الخيمة التي أقامها مقابل الكنيست عضو الكنيست إليشاع ميدان، من حزب الليكود بهدف الدعوة لتشكيل حكومة وحدة، ودعا إلى تشكيل "حكومة صهيونية واسعة".

وتأتي زيارة بينيت للخيمة بعد أن زارها في الأيام الأخيرة أعضاء كنيست بينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يشار" المكلف بتشكيل حكومة، غادي آيزنكوت.

وفي رده على سؤال ميدان حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة، قال بينيت "أنا متفائل، ولا يوجد وقت كثير وينبغي تشكيل حكومة صهيونية واسعة، وأنا مؤمن بأنه إذا تمكنا من القتال سوية في غزة، فإنه بإمكاننا أن نعمل سوية في الكنيست أيضا".

وتأتي أقوال بينيت على خلفية المفاوضات الائتلافية التي يجريها آيزنكوت من أجل تشكيل حكومة، وبعد جلسة مفاوضات بين "يشار" والليكود التي شارك فيها حزب "بياحد"، أول من أمس الأحد، وانتهت من دون تحقيق تقدم لكن الأطراف أعلنت أن المفاوضات ستستمر.

وذكرت القناة 12 أن بينيت يعتقد أنه يجب البحث بجدية في تشكيل حكومة وحدة يشارك فيها بنيامين نتنياهو، وفيما يتولى آيزنكوت رئاستها أولا، لكن الجانبين مختلفين حول من سيتولى رئاسة الحكومة أولا.

ونقلت صحيفة "معاريف"، اليوم، عن مصادر في معسكر آيزنكوت انتقادها لبينيت هلى خلفية تأييد لتشكيل حكومة وحدة، وأن هدف بينيت هو منع تشكيل حكومة بمشاركة الحريديين والتوجه إلى انتخابات أخرى.

وقالت المصادر إنها تشكك في نوايا بينيت، وأنه يدفع نحو حكومة وحدة فيما هو نفسه يقدر أن تشكيل حكومة كهذه ليس ممكنا.

وأضافت المصادر أن "بينيت يدفع آيزنكوت نحو حكومة وحدة لكن عمليا بينيت لا يريد حكومة وحدة، وهو يعلم أيضا أن الصيغة التي يقترحها ليست قابلة للتنفيذ، وهي حكومة وحدة بدون تناوب على رئاسة الحكومة، وهو يسعى إلى أن يحبط بشكل مهذب المجهود لتشكيل حكومة مع الحريديين لأنه يعلم أن (أفيغدور) ليبرمان قادر على تنفيذ ذلك".

وتابعت المصادر أنه في حال التوجه إلى انتخابات أخرى، فإن آيزنكوت وليبرمان سيدفعان ثمن المفاوضات مع الحريديين، بينما سيكون بإمكان بينيت أن يقدم نفسه كمن عارض تقديم تنازلات للحريديين في موضوع التجنيد.

في هذه الأثناء، لم تتوصل المفاوضات بين آيزنكوت والحريديين إلى تفاهمات حول قانون التجنيد ولا يوجد مقترح يتداول الجانبان حوله.