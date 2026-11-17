دانيال غرينبرغ، الذي زوّد الشرطة بمعلومات أدت إلى اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة يوم الانتخابات، انتحل صفة مسؤول أمني مختص بشكاوى العملاء الفلسطينيين المتعاونين مع الاحتلال، واستقال من مكتب نتنياهو بعد بدء فحص تصرفاته.

انتحل دانيال غرينبرغ، الموظف السابق في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والذي زوّد الشرطة بمعلومات أدت إلى اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة يوم الانتخابات، صفة مسؤول أمني مختص بشكاوى العملاء الفلسطينيين المتعاونين مع الاحتلال، ونفّذ إجراءات من دون صلاحية، قبل أن يستقيل من منصبه في أعقاب بدء فحص لتصرفاته.

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وأفادت صحيفة "هآرتس"، الثلاثاء، بأن غرينبرغ، الذي عمل مساعدًا لمدير عام مكتب رئيس الحكومة السابق، يوسي شيلي، اعتاد تقديم نفسه أمام جهات رسمية باعتباره المسؤول عن تلقي شكاوى العملاء الفلسطينيين مع الاحتلال، وهو منصب أمني حساس يخضع لمراقب جهاز الأمن العام (الشاباك)، فيما تعمل الوحدة المختصة من داخل مكتب رئيس الحكومة بصورة منفصلة.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر مطلعة أن غرينبرغ مارس صلاحيات مرتبطة بالمنصب الذي انتحل صفته، من دون أن يكون مخولًا بذلك. وظهرت القضية مصادفة خلال إجراء قضائي اعتيادي أمام المحكمة العليا يتعلق بعملاء فلسطينيين، بعدما وصل استفسار بشأنها إلى الدائرة القانونية في مكتب رئيس الحكومة.

وعلمت الدائرة القانونية بالأمر قبل عدة أشهر وبدأت فحصًا لتصرفات غرينبرغ، لكنه استقال في أعقاب ذلك، في خطوة قالت الصحيفة إنها جاءت لتجنب إجراءات تأديبية محتملة. ولم تُقدم ضده في نهاية المطاف شكوى تأديبية، ولم يُفتح بحقه إجراء تأديبي رسمي، رغم أن مفوضية خدمات الدولة تملك صلاحية مساءلة موظفين حتى بعد انتهاء عملهم.

وكان غرينبرغ قد شارك في حملة الليكود الانتخابية عام 2022، وعمل مستشارًا للحزب لشؤون المجتمع العربي، قبل التحاقه بمكتب شيلي. وذكرت "هآرتس" أن تقارير سابقة أشارت إلى عمله في مكتب رئيس الحكومة خلال فترة كان فيها مصنفًا مفلسًا وصادرًا بحقه أمر اعتقال.

المفتش العام أجاز بيانًا استثنائيًا عن الاعتقالات

وفي تطور متصل، أقرت الشرطة الإسرائيلية بأن مفتشها العام، داني ليفي، وافق شخصيًا على نشر البيان الصادر صباح انتخابات الكنيست، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشأن اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بشبهة تقديم رشى انتخابية، وفق ما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11").

وجاء إقرار الشرطة ردًا على تقارير تناولت دورها في الحملة التي أدارها مكتب نتنياهو للتشكيك بنزاهة التصويت في المجتمع العربي. ولفتت "كان 11" إلى أن البيان نُشر بعد وقت قصير من الاعتقالات، وقبل اتضاح تفاصيل الشبهات، وتضمن صورة وتحديدًا صريحًا للانتماء الحزبي للمعتقلين، إلى جانب الادعاء بتوزيع أموال على ناخبين مقابل التصويت للقائمة الموحدة.

وتضمن البيان أيضًا الإشارة إلى تنفيذ الاعتقالات وفق سياسة المفتش العام، وعبارات تشيد بجهود الشرطة لمنع التأثير غير القانوني على إرادة الناخبين. وأفادت "كان 11" بأن تفاصيل البيان أُدرجت بعد وقت قصير في مقطع دعائي ضمن حملة نتنياهو الانتخابية.

وقارنت "كان 11" صيغة البيان ببيانات الشرطة خلال انتخابات الكنيست عام 2022 والانتخابات المحلية عام 2024، مشيرة إلى أن البيانات السابقة لم تحدد الانتماء الحزبي للمشتبه بهم، واقتصرت على إعلانات مقتضبة ضمن ملخصات عامة للحوادث الاستثنائية.

واعتبر التقرير أن نشر بيان مفصل بهذه الصيغة، استنادًا إلى معلومات أولية وفي ذروة يوم الاقتراع، شكّل خروجًا غير مسبوق عن الممارسات المعتادة، وأتاح لحملة نتنياهو استثمار الاعتقالات سياسيًا.

وشدد التحليل على أن الأثر الأبرز بالنسبة إلى حملة نتنياهو لم يكن في الاعتقالات نفسها، بل في الإعلان العلني عنها وربطها مباشرة بالأحزاب العربية، بما أتاح توظيفها في الترويج لمزاعم "تزوير الانتخابات"، بصرف النظر عن نتائج التحقيقات اللاحقة.

وكانت المعلومات التي قدمها غرينبرغ إلى الشرطة، بعد إحالة رئيس طاقم نتنياهو، عيدو نوردن، إليه عشية الانتخابات، قد استُخدمت لاعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بالنقب، قبل إطلاق سراحهم بعدما اتضح أن الأموال المضبوطة لم تكن مخصصة لرشوة ناخبين.

وفي أعقاب القضية، طلبت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وقف الفحص الداخلي الذي أمر به المفتش العام للشرطة، إلى حين تحديد آلية الفحص المناسبة، فيما أفادت تقارير بأنها تبحث إمكانية فتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين مرتبطين بمكتب نتنياهو.