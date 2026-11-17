قائد "سنتكوم" يزور إسرائيل الأربعاء، للقاء كبار المسؤولين الأمنيين، فيما أبقى نتنياهو ووزير الأمن على تعليمات التأهب لاحتمال مهاجمة إيران. وبحسب تقارير إسرائيلية، فإن زامير لا يعارض شن هجوم، لكنه يشترط تنسيقًا وثيقًا مع الجيش الأميركي وتنفيذ عملية مشتركة.

يزور قائد القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، الأدميرال براد كوبر، إسرائيل، الأربعاء، للقاء كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بالتزامن مع استمرار تعليمات التأهب لاحتمال شن هجوم على إيران، في ظل تجدد المواجهات العسكرية بين واشنطن وطهران.

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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، بأن كوبر سيزور إسرائيل ويلتقي كبار المسؤولين الأمنيين، من دون تقديم تفاصيل بشأن جدول أعمال الزيارة أو الملفات التي ستتناولها المحادثات.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أبقيا على تعليمات التأهب الصادرة للجيش بشأن احتمال شن هجوم على إيران، من دون إدخال تغييرات عليها، وذلك بالتزامن مع تحذيرات أطلقها نتنياهو بشأن حجم التهديدات التي تواجه إسرائيل.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على المناقشات أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكد خلال اجتماعات مغلقة أن التنسيق مع الولايات المتحدة يشكل شرطًا لتنفيذ هجوم على إيران. وبحسب المصادر، فإن زامير لا يعارض شن الهجوم، لكنه يرى أن توقيته بالغ الأهمية، ولذلك يشترط تنسيقًا وثيقًا مع الجيش الأميركي وتنفيذ عملية مشتركة.

وتأتي زيارة كوبر المرتقبة بعد إعلان إيران تعرض مواقع في جزيرة قشم، بمضيق هرمز، لضربات أميركية مساء الثلاثاء. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ هرمزغان، أحمد نفيسي، أن الهجمات لم تسفر عن أضرار في المناطق السكنية والتجارية أو البنى التحتية.

وسبقت الضربات الأميركية بساعات هجمات أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذها بطائرات مسيّرة على منظومة رادار تابعة للقوات الأميركية في قاعدة الشيخ عيسى الجوية بالبحرين، في ثالث هجوم من نوعه خلال خمسة أيام. وقال الحرس الثوري إن الهجمات جاءت ردًا على انتهاكات أميركية للمجال الجوي الإيراني، فيما أعلنت البحرين اعتراض الهجمات قبل وصولها إلى أهدافها.

ويأتي تجدد الهجمات بعد نحو شهرين من تراجع المواجهات المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت تستمر فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. وحذرت قطر، الثلاثاء، من أن العمليات العسكرية الأخيرة في الخليج تهدد أمن المنطقة وحركة الملاحة الدولية وفرص التوصل إلى اتفاق، مؤكدة استمرار الاتصالات مع الجانب الإيراني بشأن المقترحات المطروحة لتسوية النزاع.