آيزنكوت يشدد على رفض التمييز بين أصوات أعضاء الكنيست، دفاعًا عن انتخاب متان كاهانا رئيسًا له بدعم متوقع من الأحزاب العربية، فيما بدأ البرلمان الإسرائيلي مناقشة استبدال رئيسه أمير أوحانا، وسط مساعٍ من الليكود لإبقاء المنصب في يده.

رفض رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، غادي آيزنكوت، اليوم الثلاثاء، محاولات نزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، مشددًا على أنه "لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية"، وذلك على خلفية ترشيح حزبه النائب متان كاهانا لرئاسة الكنيست بدعم متوقع من الأحزاب العربية.

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وجاءت تصريحات آيزنكوت خلال افتتاح جلسة كتلة "يشار"، بالتزامن مع بدء المداولات في الهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد خلفًا لأمير أوحانا من الليكود، في مواجهة بين كاهانا ومرشح الليكود أوفير كاتس. وتتواصل مداولات الهيئة العامة للكنيست، من دون حسم التصويت حتى الآن.

وقال آيزنكوت إن "الخطاب الذي نشأ خلال الانتخابات غير لائق. لا يوجد في دولة إسرائيل مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا يوجد في الكنيست مصوّتون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية"، مضيفًا أن "الكنيست يُفترض أن يمثل جميع المواطنين".

وأضاف: "يمكن أن تكون هناك خلافات في الرأي، لكن علينا ألا نتعاون مع خطاب يحاول تفسير ما هي هذه الأغلبية وما هي تلك الأغلبية، وبالتأكيد ألا نقصي مواطنين إسرائيليين من المشهد الإسرائيلي".

وفي المقابل، توجّه رئيس كتلة الليكود ومرشحها لرئاسة الكنيست، كاتس، إلى الأحزاب العربية قبيل التصويت، قائلًا: "أتوجه بنداء مهم إلى الأحزاب العربية إلى النواب الداعمين للإرهاب، وأطلب منهم بكل إلحاح: لا تصوّتوا لي. لست مستعدًا لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب".

من جانبه، أعلن رئيس القائمة المشتركة، النائب يوسف جبارين، أن القائمة قررت، بعد مشاورات داخلية، التصويت لصالح مرشح حزب "يشار"، كاهانا، لرئاسة الكنيست، في مواجهة مرشح الليكود، كاتس. وقال جبارين: "أصوات المشتركة ستكون جسمًا مانعًا أمام مرشح الليكود واليمين، كاتس"، مضيفًا أن "أوحانا خدم الليكود واليمين طوال فترة رئاسته، واليوم هو يوم التغيير".

وتأتي تصريحات آيزنكوت في ظل اعتراضات من معسكر نتنياهو على انتخاب رئيس للكنيست بالاعتماد على أصوات النواب العرب، بعدما عرض الليكود دعم انتخاب كاهانا مقابل عدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من الأحزاب العربية، وهو الشرط الذي رفضه معسكر آيزنكوت.

وفي ما يتعلق بملف تجنيد الحريديين، قال آيزنكوت إن "الجيش الإسرائيلي لا يزال يفتقر إلى 12 ألف مقاتل، وعليه أن يتعزز ليتمكن من أداء مهامه ومواجهة التحديات"، مضيفًا: "سنبحث عن تسويات وتفاهمات، لكن لن يكون هناك تنازل عن ذلك".

وتأتي تصريحاته وسط استمرار الاتصالات بين معسكره والأحزاب الحريدية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، رغم إعلان "شاس" و"يهدوت هتوراه" دعمهما مرشح الليكود لرئاسة الكنيست، في حين يُتوقع أن يحظى كاهانا بأغلبية بدعم النواب العرب.

ويُعد انتخاب رئيس جديد للكنيست خطوة أساسية في مساعي معسكر آيزنكوت للسيطرة على إدارة الهيئة العامة وجدول أعمالها، بعدما تولى ممثلون عن أحزاب المعسكر رئاسة اللجنة المنظمة ولجنتَي المالية والخارجية والأمن المؤقتتين.

وفي المقابل، يستعد معسكر نتنياهو لإطالة المداولات البرلمانية بهدف تأخير التصويت، فيما قد يلجأ معسكر آيزنكوت إلى تفعيل المادة 98 من النظام الداخلي للكنيست لتحديد مدة النقاش، وسط توقعات باستمرار الجلسة حتى ساعات متأخرة من المساء.