تقرير: التقديرات هي أن ليبرمان يرفض دعم الأحزاب العربية لحكومة يشكلها آيزنكوت، وفيما لا يوجد احتمال لأن يشكل نتنياهو حكومة، فإنه سيسعى إلى جميع تواقيع 61 عضو كنيست ويقدمها لهرتسوغ كي يكلفه بتشكيل حكومة

أوضح مقربون من رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، برئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه إذا كان يخطط للحصول على تكليف من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بتشكيل حكومة، في حال فشل آيزنكوت ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بتشكيلها فإن "يشار" لن يدعمه.

وقال مسؤول في في "يشار" مقرب من آيزنكوت لليبرمان بعد مواجهة بينهما إنه "لن تحصل على أي صوت منا، وحتى لو اضطررنا إلى التوجه إلى انتخابات، فإنك لن تحصل شيء منا"، حسبما نقل عنه موقع "زمان يسرائيل" الإلكتروني اليوم، الأربعاء، وامتنع ليبرمان عن التعقيب على التقرير.

ووفقا لقانون أساس الحكومة، فإن رئيس الدولة ملزم بتكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل حكومة إذا قدم 61 توقيعا لأعضاء كنيست يؤيدون تكليفه بتشكيل حكومة، وذلك في حال فشل آيزنكوت ونتنياهو بهذه المهمة، وفيما لا يوجد احتمال أن يشكل نتنياهو حكومة.

وأضاف التقرير أن ليبرمان كان يعتزم جمع 61 توقيع أعضاء كنيست من جميع أحزاب معسكر آيزنكوت وكذلك من أصدقائه في الليكود وفي الأحزاب الحريدية، من أجل الامتناع عن التوجه إلى انتخابات أخرى.

ويأتي ذلك، حسب التقرير، في أعقاب تقديرات تعالت في معسكر آيزنكوت بأن ليبرمان يتعمد إفشال آيزنكوت بتشكيل حكومة، بعد أن كرر رفضه أن يشكل آيزنكوت بدعم من الأحزاب العربية، وفي موازاة ذلك تعهد بإقناع الأحزاب الحريدية، أو كتلة "يهدوت هتوراة" على الأقل، بالانضمام لائتلاف يشكله آيزنكوت.

وبعد تعيين ليبرمان في منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، المسؤولة عن صياغة قانون التجنيد، "بدأ ليبرمان بحملة تملق" للحريديين من خلال تقديم تنازلات في تجنيد الحريديين للجيش، رغم أنه كان متمسكا بتجنيدهم طوال السنوات الأخيرة.

في هذه الأثناء يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة أقلية بدعم من القائمة الموحدة، انطلاقا من اعتبار أن الأحزاب الحريدية وأعضاء كنيست من أحزاب أخرى سينضمون إليها لاحقا، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن آيزنكوت أوضح بواسطة مقربين منه لليبرمان بأنه إذا كان يخطط للحصول على تكليف بتشكيل حكومة، فإنه لن يحصل ولو على توقيع واحد من أعضاء الكنيست في حزب "يشار".

ونقل التقرير عن مصدر رفيع في "يشار" قوله إنه "لن نسمح لليبرمان بالحصول على تكليف، وأوضحنا له بحزم أنه يحصل على أي توقيع. لماذا؟ هكذا. لدينا مبادئ. وأيام الخدع السياسية انتهت. انتهت الأيام التي بالإمكان فيها أن تكون رئيس حكومة بلا أعضاء كنيست، وعلى الجميع أن يفهموا ذلك، وإذا كانت هناك ضرورة لانتخابات فسنذهب إلى انتخابات".

وتابع التقرير أن حكومة أقلية برئاسة آيزنكوت ودعم "يهدوت هتوراة" هي الخيار الوحيد المطروح، وليبرمان يواصل العمل في هذا الاتجاه وتقديم تنازلات متنوعة للحريديين، ومن خلال مستشارته، الوزيرة السابقة أييلت شاكيد.

وأعلن ليبرمان بعد توليه رئاسة لجنة الخارجية والأمن، الإثنين، أن "قانون تجنيد ينبغي أن يوافق عليه رئيس أركان الجيش والمحكمة العليا والحاخام دوف لاندو" الزعيم الروحي لـ"يهدوت هتوراة"، وفاجأ بذلك المؤسسة السياسية، لكن التقرير أشار إلى أن ليبرمان ألحق ضررا هائلا بمعسكر آيزنكوت في حال لم تتشكل حكومة، بسبب تنازله عن جميع مبادئه في موضوع تجنيد الحريديين.

وذكرت القناة 12 أن الاتصالات بين معسكر آيزنكوت و"يهدوت هتوراة" في حالة جمود، بعد أن رفض الحاخام موشيه هيلل هيرش، وهو أحد أكثر الحاخامين أهمية في "يهدوت هتورة"، خطة التجنيد التي قدمها معسكر آيزنكوت، وعلى خلفية ذلك أيد أعضاء الكنيست من الكتلة، أمس، مرشح الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وأضافت القناة 12 أن الاتصالات بين "يهدوت هتوراة" وليبرمان لا تزال في مراحل أولية، وأن الأخير يعتقد أنه ليس بالإمكان الاكتفاء بقانون تجنيد اقترحه في العام 2018، وإنما يجب أن تضاف إليه بنود أخرى، وهذا الموقف يضع مصاعب أخرى أمام التوصل إلى تفاهمات ويجعل الاتصالات مع الحريديين عالقة.