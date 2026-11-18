قادة الأحزاب المناوئة لنتنياهو يعلنون اتفاقهم على إعطاء الأولوية لتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت في أسرع وقت، رغم الجدل الذي أثاره اجتماع نفتالي بينيت بنتنياهو. وأفادت تقارير بأن بينيت يشترط تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا في حال الاتفاق على التناوب.

أعلن قادة الأحزاب المناوئة لرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اتفاقهم على تسريع المفاوضات لتشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، وإعطاء الأولوية لاستبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة، وذلك في ختام اجتماع عقدوه بعد لقاء استثنائي جمع نفتالي بينيت بنتنياهو، وأثار خلافات داخل المعسكر بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة بين الطرفين.

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وجاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماع قادة أحزاب المعسكر، أن المشاركين استعرضوا التقدم المحرز في مسارات المفاوضات المختلفة لتشكيل الحكومة، إلى جانب الخطوات البرلمانية الأخيرة التي أتاحت الاستفادة من الأغلبية التي يتمتع بها المعسكر في الكنيست، وفي مقدمتها انتخاب متان كاهانا من حزب "يشار" رئيسًا للكنيست.

وأكد البيان أن "جميع رؤساء الأحزاب (آيزنكوت وبينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائر لبيد) متفقون على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة آيزنكوت، وأن استبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة يشكل أولوية قصوى يجب تحقيقها في أسرع وقت".

وأضاف أن المشاركين ناقشوا "حالة الطوارئ الفعلية التي تواجهها إسرائيل، أمنيًا واجتماعيًا ودوليًا، وحساسية الأيام المقبلة"، واتفقوا على مواصلة العمل المشترك والتنسيق بوتيرة سريعة لتحقيق هدف تشكيل الحكومة، معتبرين أن "هذا ما تقتضيه المرحلة".

وشارك في الاجتماع، الذي استمر نحو ساعة، آيزنكوت ورئيس حزب "بياحد" بينيت وشريكه في الحزب يائير لبيد، إلى جانب رئيس "يسرائيل بيتينو" ليبرمان ورئيس حزب "الديمقراطيون" غولان. ولم يشارك فيه رئيس القائمة المشتركة أو رئيس القائمة الموحدة.

وكان الاجتماع قد تأجل عدة ساعات بسبب لقاء بينيت بنتنياهو في الكنيست، الذي استمر نحو ساعتين ونصف الساعة. ووصف الليكود اللقاء بأنه "إحاطة أمنية"، فيما أثار توقيته تساؤلات، خصوصًا أن بينيت لا يشغل حاليًا منصبًا رسميًا يستوجب تلقي إحاطات أمنية من رئيس الحكومة.

وفي محاولة لاحتواء الجدل الذي أثاره لقاء بينيت ونتنياهو، شدد رئيس الحكومة الأسبق، لبيد، في تصريحات منفصلة، على أن الاتصالات لتشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت مستمرة، وأنه وبينيت يواصلان العمل لتحقيق هذا الهدف.

وقال لبيد: "لا أعتاد تقديم تحديثات خلال المفاوضات الائتلافية، لكن لدي تحديثًا قصيرًا لكل القلقين: بينيت وأنا نواصل العمل بلا كلل لتشكيل حكومة التغيير برئاسة غادي آيزنكوت".

وأضاف: "بطبيعة الحال، هذه فترة تثير فيها كل جلسة أو إحاطة أمنية أو محادثة موجات من الشائعات والتكهنات"، مشددًا على أن ذلك "لا يجعلنا نحيد عن الهدف، وهو تشكيل حكومة جديدة وجيدة وفعالة، قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجه إسرائيل".

بينيت يشترط رئاسة آيزنكوت أولًا في حكومة وحدة

وفي مستجد يتعلق بمضمون الاتصالات السياسية، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مقربة من بينيت أنه أوضح أن تشكيل حكومة وحدة مع الليكود لن يكون ممكنًا إلا إذا تولى آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا، في إطار اتفاق على التناوب على المنصب.

وبحسب المصادر، سبق أن أبلغ بينيت قادة المعسكر بهذا الشرط، وهو لا يستبعد في الوقت نفسه خيارات أخرى لتشكيل الحكومة. وقالت المصادر إن "تحركاته تُبقي جميع الخيارات مفتوحة، خلافًا لآخرين لا يفعلون سوى إغلاق الخيارات".

وأكد مقرب من بينيت، في تصريحات للقناة 12، أنه استُدعي لتلقي "إحاطة أمنية"، وأنه "لا ينوي الجلوس في حكومة تحت رئاسة نتنياهو"، مشددًا على أن اشتراط تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا ليس موقفًا جديدًا بالنسبة إلى قادة المعسكر.

في المقابل، أفادت "هآرتس" بأن مصادر في معسكر آيزنكوت تنظر إلى اتصالات بينيت مع نتنياهو باعتبارها محاولة لاستنفاد فرص تشكيل حكومة وحدة، على غرار الاتصالات التي يجريها ليبرمان مع الأحزاب الحريدية. ورجّحت هذه المصادر أن نتنياهو لن يحصل على رئاسة الحكومة في المرحلة الأولى من أي اتفاق تناوب محتمل.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن إبقاء خيار حكومة الوحدة مطروحًا قد يهدف أيضًا إلى إظهار وجود بدائل أمام الأحزاب الحريدية، في وقت تتواصل فيه المفاوضات بشأن انضمامها إلى حكومة برئاسة آيزنكوت.

غير أن مصادر أخرى في المعسكر أعربت عن شكوكها في تحركات بينيت، واعتبرت أنه قد يسعى إلى الدفع نحو انتخابات جديدة بدلًا من تشكيل حكومة بديلة. وانتقدت لقاءه بنتنياهو رغم تعهداته الانتخابية السابقة، محذرة من أن تشكيل حكومة تضم نتنياهو قد يحول دون إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكان آيزنكوت قد أُبلغ بالاجتماع بعد ترتيبه، فيما أفادت تقارير بأن لبيد لم يُبلّغ مسبقًا أيضًا، رغم أن مصادر في المعسكر قالت إنه كان على علم بوجود اتصالات سياسية بين بينيت ونتنياهو.

وعقب اجتماع قادة الأحزاب، قال غولان للقناة 12 إن "التنسيق بيننا جيد ووثيق، وجميعنا يدرك حجم اللحظة والحاجة إلى تشكيل حكومة مستقرة بسرعة". وأضاف في تصريحات أخرى أن المحادثات حساسة ولا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل بشأنها.

احتجاجات على اتصالات بينيت بنتنياهو

وفي موازاة الاتصالات السياسية، أعلنت عائلات قتلى إسرائيليين في الحرب وعائلات ناجين من الأسر وجنود احتياط عزمها التظاهر مساء الأربعاء أمام منزل بينيت في رعنانا، لمطالبته بالوفاء بتعهداته الانتخابية والعمل على تشكيل حكومة تستبدل نتنياهو.

وقال منظمو الاحتجاج، مخاطبين بينيت: "صوّتنا لك وأقنعنا أفراد عائلاتنا وأصدقاءنا بالتصويت لك لأنك أعطيتنا كلمتك. ليس لديك تفويض لإبقاء نتنياهو في السلطة"، مضيفين: "اخترنا التغيير، والآن الأمر بيدك".

وتأتي هذه التطورات غداة انتخاب متان كاهانا رئيسًا للكنيست بتأييد 66 نائبًا، في خطوة منحت المعسكر المناوئ لنتنياهو السيطرة على رئاسة البرلمان، فيما يواصل آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، البحث عن صيغة تضمن له أغلبية برلمانية، وسط تباين بين شركائه بشأن تشكيل حكومة مع الليكود، أو التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، أو الاعتماد على دعم النواب العرب لحكومة أقلية.