لقاء بين بينيت ونتنياهو في مكتب الأخير بالكنيست، من دون أن يبلغ الأول آيزنكوت مسبقا بذلك وقبيل اجتماع مقرر له اليوم بين قادة أحزاب المعارضة الصهيونية. فيما ادعى الليكود أن الحديث يدور عن "إحاطة أمنية".

دخل رئيس حزب "بِياحد" نفتالي بينيت ظهر، الأربعاء، إلى مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو في الكنيست، وذلك قبيل وقت وجيز من لقاء قادة أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو.

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وأشارت تقارير إلى أن بينيت لم يبلغ رئيس حزب "يَشار" والمكلف بتشكيل حكومة جديدة غادي آيزنكوت، مسبقا بشأن الاجتماع بينه ونتنياهو.

وفي الأثناء، التقى آيزنكوت بشريك بينيت في الحزب يائير لبيد في مقصف الكنيست؛ من دون ورود تفاصيل إضافية.

ووثق مصورون صحافيون دخول بينيت إلى مكتب نتنياهو، في ما وصفت تقارير بأنه "لقاء استثنائي" يعقد لأول مرة بين الطرفين منذ العام 2021.

وأكد حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو الاجتماع مع بينيت، بادعاء أن الحديث يدور عن جلسة "إحاطة أمنية"، وهو ما وصفته تقارير بالأمر غير المعتاد والمستغرب لا سيما وأن رئيس حزب "بِياحد" لا يشغل أي منصب رسمي يستلزم تقديم إحاطة أمنية له وفقا للبروتوكول المعمول به، إذ أنه ليس رئيس المعارضة أو رئيس الكتلة الأكبر في الكنيست.

وتساءلت تقارير عما إذا كان المستشار العسكري لنتنياهو موجودا معهما، إذا كان الحديث يدور فعلا عن جلسة "إحاطة أمنية". قبل أن يتبين لاحقا انضمامه فعليا إليهما إلى جانب رئيس مجلس الأمن القومي.

وقال مسؤولون كبار في معسكر آيزنكوت، إن "بينيت متمسك بالوحدة، وهو يقول ذلك أيضا في الجلسات المغلقة". وأضافوا "يأتي هذا بعد حملته الانتخابية ’فقط ليس بيبي’. يبدو أن (عيديت) سيلمان هذه المرة في معسكر التغيير هو بينيت نفسه"؛ بحسب ما نقل موقع "يسرائيل هيوم" عنهم.

ويأتي هذا اللقاء الاستثنائي بين بينيت ونتنياهو قبيل وقت قصير من اجتماع مقرر له بعد ظهر اليوم بين قادة أحزاب المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، آيزنكوت (يَشار) وأفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو) وبينيت ويائير لبيد (بياحد) ويائير غولان (الديمقراطيون).

وأفيد لاحقا بأن اجتماع قادة أحزاب المعارضة الصهيونية أرجئ إلى الساعة الثالثة عصرا، بعدما كان من المقرر عقده الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

ودعا بينيت، الثلاثاء، إلى تشكيل "حكومة صهيونية واسعة" أثناء زيارته لخيمة أقامها عضو الكنيست إليشاع ميدان من حزب الليكود بهدف الدعوة لتشكيل حكومة وحدة.

وفي رده على سؤال ميدان حول إمكانية تشكيل حكومة وحدة، قال بينيت "أنا متفائل، ولا يوجد وقت كثير وينبغي تشكيل حكومة صهيونية واسعة، وأنا مؤمن بأنه إذا تمكنا من القتال سويا في غزة، فإنه بإمكاننا أن نعمل سويا في الكنيست أيضا".

وجاءت أقوال بينيت على خلفية المفاوضات الائتلافية التي يجريها آيزنكوت من أجل تشكيل حكومة، وبعد جلسة مفاوضات بين "يَشار" والليكود التي فيها حزب "بياحد" يوم الأحد، وانتهت من دون تحقيق تقدم لكن الأطراف أعلنت أن المفاوضات ستستمر.