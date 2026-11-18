بينيت يعرض على نتنياهو صيغتين للتناوب على رئاسة الحكومة، تمنحان غادي آيزنكوت المنصب أولًا، رغم إدراك الطرفين أن نتنياهو لن يقبلهما. ونفى بينيت والليكود طرح التناوب، فيما كشف اجتماع قادة معسكر التغيير عن خلافات بشأن حكومة وحدة مع نتنياهو.

عرض رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، على رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مقترحين للتناوب على رئاسة الحكومة، ينص كلاهما على تولي غادي آيزنكوت المنصب أولًا، فيما برزت خلافات بين قادة معسكر التغيير بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، رغم اتفاقهم المعلن على أولوية استبداله.

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وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن أحد المقترحين يقضي بتولي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولًا، فيما ينص الثاني على أن يتولى المنصب لمدة عام، يليه نتنياهو لعامين تتقاطع مع الفترة الأخيرة لولاية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ثم يعود آيزنكوت لرئاسة الحكومة عامًا إضافيًا.

وبحسب التقرير، كان واضحًا للطرفين أن نتنياهو لن يقبل المقترحين، فيما نفى بينيت وحزب الليكود أن يكون موضوع التناوب قد طُرح خلال لقائهما الذي استمر نحو ثلاث ساعات.

وأشار التقرير إلى أن معظم اللقاء خُصص لإحاطة أمنية تمحورت حول احتمال اندلاع مواجهة مع إيران في المدى الزمني القريب. ونقل عن مصادر مقربة من نتنياهو أن الإحاطة المقدمة لبينيت كانت أكثر تفصيلًا من المعتاد، على غرار الإحاطات التي تلقاها آيزنكوت.

ونُقلت القناة 13 عن نتنياهو قوله خلال مداولات أمنية مغلقة إنه "لا مفر من التحرك ضد إيران"، في حين أفادت وكالة "رويترز" بأن رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، والوزير السابق رون ديرمر، سعيا خلال لقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إلى الدفع نحو شن هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران. ومن المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعًا أمنيًا في وقت لاحق، مساء الأربعاء.

وفي اجتماع قادة معسكر التغيير الذي أعقب لقاء بينيت ونتنياهو، قال بينيت إن بالإمكان التوصل إلى حكومة وحدة يغادر نتنياهو بموجبها رئاسة الحكومة أولًا، لكن آيزنكوت رد عليه بالقول: "نحن ضد التناوب"، فيما أكد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان: "لن نجلس مع نتنياهو تحت أي ظرف".

ورغم الخلافات، أعلن قادة المعسكر في بيان مشترك أنهم "متفقون بشأن تشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة آيزنكوت"، مؤكدين أن استبدال نتنياهو في رئاسة الحكومة يحظى "بأولوية قصوى"، وأنهم سيواصلون العمل المشترك لتشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وفي تطور متصل، لم يستبعد الوزير الإسرائيلي ميكي زوهار، خلال مقابلة مع القناة 13 الإسرائيلية، التوصل إلى اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة مع غادي آيزنكوت، يتولى بموجبه نتنياهو المنصب ثانيًا.

وعقب المقابلة، سارعت مصادر رفيعة في الليكود إلى التأكيد أن "رئيس الحكومة لم يغيّر مواقفه بشأن قيادة الحكومة"، معتبرة أن "التحدي الأمني الكبير يستوجب تشكيل حكومة وحدة قومية، وليس حكومة ضيقة تستند إلى أعداء إسرائيل".