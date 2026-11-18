رئيس الموساد رومان غوفمان والوزير السابق رون ديرمر سعيا خلال لقاءات مع مسؤولين أميركيين إلى الدفع نحو هجوم مشترك على إيران، في ظل اعتقاد نتنياهو بأن الفرصة المتاحة لتنفيذه تضيق، ومخاوف إسرائيلية من تقليص الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.

سعى رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، والوزير السابق رون ديرمر، خلال لقاءات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إلى الدفع نحو شن هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، في إطار جهود يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، لإقناع واشنطن باستئناف الحرب، رغم تقديرات الجيش الإسرائيلي بعدم وجود تهديد إيراني وشيك يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا.

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وأفادت وكالة "رويترز"، الأربعاء، نقلًا عن مصدرين أُطلعا على تفاصيل الزيارة، بأن غوفمان التقى مسؤولين في إدارة ترامب بواشنطن، بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، جون راتكليف، وعرض عليهم معلومات استخباراتية إسرائيلية بشأن إيران، قال أحد المصدرين إنها تتعلق ببرنامجها النووي.

ووفق تقارير إسرائيلية أوردتها الوكالة، توجه غوفمان أيضًا إلى ميامي للقاء المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، الذي يشارك في قيادة الجهود الدبلوماسية المتعلقة بإيران وأوكرانيا.

وفي الفترة نفسها، أجرى درمر، المقرب من نتنياهو، لقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، دعا خلالها إلى تنفيذ هجوم مشترك على إيران. وقال المصدران إن تحركات غوفمان ودرمر تندرج ضمن مساعي نتنياهو لإقناع ترامب بشن هجوم جديد.

وبحسب المصادر، يعتقد نتنياهو أن الفرصة المتاحة لتنفيذ الهجوم آخذة في التقلص، فيما أشار أحدهما إلى قلق إسرائيلي من احتمال بدء الولايات المتحدة تقليص انتشارها العسكري الواسع في المنطقة قبل نهاية العام الجاري.

وفي المقابل، نقلت "رويترز" عن المصدرين أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن إيران لا تشكل تهديدًا وشيكًا لإسرائيل، وبالتالي لا توجد ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية فورية.

أما البيت الأبيض، فأكد استمرار تفضيل ترامب للضغوط الاقتصادية على إيران. ونقلت الوكالة عن مسؤول أميركي قوله إن الرئيس يرى أن حملة الضغط الاقتصادي التي تمارسها واشنطن "مدمرة إلى حد كبير" لإيران، ولا تستدعي تنفيذ "عمليات قتالية واسعة".

واستدرك المسؤول بأن ترامب يحتفظ بجميع الخيارات المتاحة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، من دون التعليق على اللقاء الذي جمع غوفمان براتكليف. وامتنعت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن التعليق، فيما لم يرد مكتب نتنياهو، المسؤول عن التعامل مع الاستفسارات الإعلامية المتعلقة بالموساد، على طلب الوكالة التعقيب على التقرير.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أوروبيين اثنين أن الضغوط الاقتصادية على إيران لم تصل إلى حد تهديد استقرار حكومتها بصورة وشيكة، وشككا في النتائج التي يمكن أن تحققها الولايات المتحدة وإسرائيل من استئناف هجوم عسكري واسع.

وتأتي المساعي الإسرائيلية في وقت يواجه فيه نتنياهو احتمال فقدان السلطة، عقب انتخابات الكنيست التي جرت الشهر الماضي، فيما يتهمه خصومه السياسيون بالسعي إلى توسيع المواجهة مع إيران لتحسين موقعه السياسي، وهو ما ينفيه.

اجتماع زامير وكوبر وغوفمان في تل أبيب

وتزامن التقرير مع اجتماع عقده رئيس الموساد ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأربعاء، مع قائد القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، الأدميرال براد كوبر، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب (الكرياه)، بمشاركة مسؤولين عسكريين إسرائيليين آخرين، لبحث التنسيق بين الجيشين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن زامير، التقى قائد القيادة المركزية الأميركية ("سنتكوم")، الأدميرال براد كوبر، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب، خلال زيارة يجريها الأخير إلى إسرائيل بدعوة من زامير، ضمن جولته في الشرق الأوسط.

كما عُقد اجتماع ثلاثي ضم زامير وكوبر ورئيس جهاز الموساد، غوفمان. وأضاف الجيش أن زامير وكوبر أجريا تقييمًا مشتركًا للأوضاع بمشاركة رئيس شعبة العمليات ورئيس شعبة التخطيط ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقائد سلاح الجو، إلى جانب قادة عسكريين آخرين من الجانبين.

وبحسب البيان، "تناولت المباحثات التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز التعاون الإستراتيجي والعملياتي بين الجيشين، وتوثيق التنسيق ورفع الجاهزية المشتركة للتعامل مع سيناريوهات مختلفة".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أن سلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني أجريا، الإثنين، تدريبًا مشتركًا في الأجواء اليونانية، شمل التزود بالوقود جوًا خلال رحلات عملياتية طويلة المدى لطائرات مقاتلة.

وشارك في التدريب السرب الإسرائيلي 120، المختص بالتزود بالوقود جوًا، فيما قال الجيش إن المناورات، التي استمرت عدة ساعات، تأتي ضمن برنامج تدريبات سنوي يهدف إلى تعزيز الجاهزية العملياتية والقدرة على تنفيذ مهام في مناطق بعيدة.

وكانت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11") قد أفادت، الثلاثاء، بأن نتنياهو ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، أبقيا على تعليمات التأهب لاحتمال مهاجمة إيران، فيما نقلت عن مصادر مطلعة أن زامير لا يعارض شن هجوم، لكنه يعتبر توقيته حاسمًا، ويرى أن تنفيذه يستدعي تنسيقًا وثيقًا وعملية مشتركة مع الجيش الأميركي.

وفي موازاة التحركات العسكرية، تتواصل الجهود الدبلوماسية لمنع العودة إلى حرب واسعة. وكان ترامب قد أعلن، في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إرجاء ضربات جديدة على إيران عقب لقائه رئيس وزراء قطر، التي تتوسط في المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران.

ونقلت "رويترز" عن مصدر مشارك في الجهود الدبلوماسية أن قادة دول خليجية طلبوا من ترامب عدم مهاجمة إيران، خشية تنفيذ طهران تهديداتها باستهداف دول الخليج العربية ردًا على أي هجوم جديد، وذلك في ظل تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة.