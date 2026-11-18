الاحتلال يعلن رسميًا تنفيذ عملية عسكرية غربي "الخط الأصفر" شمالي النصيرات وسط قطاع غزة، بزعم تدمير نفق يشكل تهديدًا مباشرًا لقواته. ووفق إذاعة الجيش، تقدمت القوات مسافة تصل إلى 400 متر، في عملية جرى تنسيقها مسبقًا مع الإدارة الأميركية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية برية غربي ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بزعم تدمير نفق يشكل تهديدًا مباشرًا لقواته، في أول بيان رسمي مفصل بشأن توغل قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وسط نزوح عشرات الفلسطينيين من المنطقة.

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وقال الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، إن قواتهما "بدأت في وقت سابق اليوم (الأربعاء) عملية عسكرية محددة لتدمير نفق إرهابي غربي الخط الأصفر، شكّل تهديدًا فوريًا ومباشرًا لقواتنا".

وزعم البيان أن السلطات الإسرائيلية أصدرت تحذيرًا للسكان قبل العملية "تضمن تعليمات بعدم الوصول إلى المنطقة، وإبلاغًا بإغلاق طريق فيها"، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ستواصل العمل لإزالة ما وصفه بـ"التهديدات الفورية" ومحاولات حماس مهاجمة قواته أو خرق الاتفاق.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن قوات الاحتلال توغلت مسافة تتراوح بين 300 و400 متر غربي "الخط الأصفر"، لاستهداف نفق يمتد من مناطق في القطاع إلى داخل المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال، وصولًا إلى محيط موقع عسكري إسرائيلي.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن العملية قد تستمر عدة أيام، ونقلت عن مصادر أمنية أن تنفيذها نُسّق مسبقًا مع الجانب الأميركي.

وادعت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش لم يطلب من السكان إخلاء منازلهم، وإنما الابتعاد عن منطقة العملية. في المقابل، أفادت وكالة "رويترز" بأن عشرات الفلسطينيين اضطروا إلى النزوح من خيامهم ومراكز إيوائهم، مع تقدم الدبابات الإسرائيلية على امتداد شارع صلاح الدين، وسط إطلاق نار وقذائف في المنطقة.

وشمل التوغل الإسرائيلي منطقة المغراقة وجسر وادي غزة على شارع صلاح الدين وحي الدعوة شمالي النصيرات، وسط إطلاق نار كثيف وقصف مدفعي، وفق مصادر محلية. وبدأت عائلات فلسطينية مغادرة خيامها ومساكنها باتجاه المناطق الداخلية للمخيم، في ظل اكتظاظ مراكز الإيواء وصعوبة العثور على مأوى بديل.

وحذرت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية من أن 5260 فلسطينيًا، موزعين على 865 عائلة، يواجهون خطرًا مباشرًا جراء العملية، داخل ستة مراكز إيواء ومحيطها في المناطق المستهدفة أو المحاذية لها. وأوضحت أن 2855 فلسطينيًا يقيمون داخل هذه المراكز، و2405 آخرين في محيطها.

وتواجه العائلات النازحة صعوبات في نقل أطفالها ومرضاها وأمتعتها، في ظل نقص الوقود ووسائل النقل والدمار الواسع في شبكة الطرق. وتفاقم موجة النزوح الجديدة أزمة المأوى في المحافظة الوسطى، حيث يقيم نحو 460 ألف فلسطيني داخل خيام، وفق تقديرات أممية.

واعتبرت حركة حماس التوغل "تطورًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار"، متهمة إسرائيل بالتنصل من التزاماتها، وطالبت الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل الفوري لوقف العملية.

بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي تجاوز القوات الإسرائيلية "الخط الأصفر" بمثابة "إطاحة باتفاق التهدئة وانتهاك صريح وخطير لوقف إطلاق النار"، فيما حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن التوغل قد يفضي إلى توسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية وتحويل "الخط الأصفر" إلى "حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة".