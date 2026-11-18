هرتسوغ ينتقد اقتحام الشرطة منازل مواطنين دون أوامر قضائية، في إشارة إلى اعتقال ناشطين على خلفية الانتخابات، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين. وجاءت تصريحاته خلال زيارة إلى كفر مندا في أعقاب جريمة قتل، حيث طالب الحكومة المقبلة بمكافحة الجريمة.

انتقد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، الأربعاء، "دخول الشرطة منازل مواطنين دون أوامر قضائية"، في إشارة إلى الاقتحامات والإجراءات التي رافقت حملة الملاحقة السياسية والاعتقال التي طاولت ناشطين عرب يوم انتخابات الكنيست، وذلك خلال زيارة إلى كفر مندا في أعقاب جريمة القتل، وسط استمرار الجدل بشأن ملاحقة ناشطين عرب والتشكيك بنزاهة التصويت في المجتمع العربي.

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وجاءت تصريحات هرتسوغ خلال زيارته موقع جريمة قتل لينا قاسم زيدان (51 عامًا)، من دالية الكرمل، التي قُتلت في كفر مندا السبت الماضي. وقال: "يجب الحفاظ على حقوق المواطنين. لا يجوز دخول منزل أي مواطن، أيًا كان، دون أمر من المحكمة"، مضيفًا: "ولا يجوز دخول منزل طبيب بدوي في النقب دون أمر قضائي".

وفي حديثه عن تفشي الجريمة، قال هرتسوغ: "يجب محاربة هذه الجريمة المروعة والقضاء عليها، يجب كسر عظام المجرمين"، مطالبًا الحكومة المقبلة بإعطاء القضية أولوية قصوى.

وأضاف: "أتوقع من أي حكومة تتشكل أن تضع القضاء على الجريمة في المجتمع العربي على رأس سلم أولوياتها. يجب وضع حد لسفك الدماء المروع، وسن جميع القوانين اللازمة، واستخدام جميع الأدوات لإنهاء هذه الظاهرة الفظيعة".

وتأتي تصريحات هرتسوغ بشأن الإجراءات الشرطية في أعقاب اعتقال ثلاثة ناشطين في القائمة الموحدة بالنقب يوم الانتخابات، بشبهة تقديم رشى انتخابية، قبل إطلاق سراحهم، وسط توقعات بإغلاق الملفات، بعدما تبيّن أن المعلومات الأولية التي أدت إلى الاعتقالات وصلت إلى الشرطة من محيط مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو.

وكان رئيس الشاباك، دافيد زيني، قد أبلغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي نوعام سولبرغ، بأن التحقيق لم يتوصل إلى أدلة على دفع رشى انتخابية بحجم قد يؤثر على نتائج الانتخابات، فيما تحول تركيز التحقيق إلى شبهات تتعلق بالتدخل الأجنبي وأنشطة تقويضية.

وفي تطور متصل، يُتوقع أن تجتمع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام، عميت أيسمان، مساء الأربعاء، لبحث إمكانية فتح تحقيق جنائي بحق مسؤولين مرتبطين بمكتب نتنياهو، بشأن المعلومات التي أُحيلت إلى الشرطة وأدت إلى اعتقالات ناشطي الموحدة.

وكانت بهاراف ميارا قد أمرت بوقف الفحص الداخلي الذي طلب المفتش العام للشرطة، داني ليفي، إجراءه بشأن ملابسات الاعتقالات، إلى حين تحديد آلية الفحص المناسبة.