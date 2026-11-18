نتنياهو أراد تعيين أوحانا في منصب وزير الشؤون الإستراتيجية بعد إقالته من منصب رئيس الكنيست، لكن نائب المستشارة القضائية للحكومة أوضح أن التعيين يستوجب مصادقة الكنيست ولا توجد لنتنياهو أغلبية مؤيدة لهذه الخطوة

منع نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل ليمون، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، من تعيين رئيس الكنيست السابق، أمير أوحانا، الذي أقيل من منصبه، أمس، بتعيين عضو الكنيست من حزب "يشار"، متان كهانا، في المنصب وذلك لأن تعيين أوحانا وزيرا يستوجب مصادقة الكنيست.

ولا توجد أغلبية في الكنيست لمعسكر نتنياهو ولذلك لا يتوقع أن يصادق الكنيست على تعيين أوحانا في منصب وزير الشؤون الإستراتيجية.

وأبلغ ليمون مكتب رئيس الحكومة بأنه بموجب المحكمة العليا، فإن الحكومة ورئيسها مطالبان بالتصرف بضبط نفس وتحفظ في التعيينات في الفترة الانتقالية، وبالإمكان تعيين وزير للشؤون الإستراتيجية في حال مصادقة الكنيست فقط.

ووفقا لقرار صادر عن المحكمة العليا، فإنه في الفترة التي تلي الانتخابات وقبل تشكيل حكومة جديدة، فإن الحكومة والوزراء ملزمون بالامتناع عن ممارسة صلاحيات في أمور ليست ضرورية أو ملحة، ويتعين على حكومة انتقالية الامتناع عن تغييرات في تركيبتها.

وحصل كهانا، أمس، على تأييد 66 عضو كنيست لتولي منصب رئيس الكنيست خلفا لأوحانا الذي تولى المنصب في السنوات الأربع الماضية، فيما حصل مرشح الليكود للمنصب، عضو الكنيست أوفير كاتس، على تأييد 52 عضو كنيست.