تتصاعد احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة ضد إيران، وسط ضغوط يمارسها نتنياهو على ترامب لتنفيذ هجوم يستهدف منشآت نووية ومحطات طاقة وقادة عسكريين؛ مقابل معارضة خليجية وشكوك أمريكية بمزاعم الموساد حول الأسلحة الكيميائية الإيرانية.

يتصاعد احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران، بحسب ما قال مسؤول إسرائيليّ، فيما قال مسؤول آخر، إن ذلك "لن يُسقِط النظام"، وذلك في ظلّ عدم اتّخاذ الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب قرارا بعد بشأن ذلك، على الرغم من ضغوط لا يزال رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو يمارسها، مقابل ضغوط أُخرى مضادة من قبل دول الخليج، غير المعنيّة بالتصعيد.

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مسؤول إسرائيلي قوله: "ننتظر ترامب، واحتمالات العمل العسكري ضدّ إيران، تتصاعد".

وأضافت القناة في تقرير أنه كان هناك خلال الأسابيع الماضية، "جاهزية لهجوم أميركي على إيران عدّة مرّات، لكنها أُلغيت بإيعاز من ترامب".

وفي تقرير آخر، لفتت القناة إلى أن ترامب أعلن من على متن طائرته العائدة من القمة في الصين التي جمعته بالرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن إيران، وقال بشأن ذلك: "لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن إيران، وسنرى ما سيحدث بعد بداية العام الجديد".

ولفت التقرير إلى أن ترامب "قد يُغيّر رأيه في أي لحظة؛ فهو يتعرض لضغوط شديدة من (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو، لشنّ عملية عسكرية جديدة قريبا. وبالإضافة إلى ذلك، سبق لترامب أن حدد مواعيد نهائية تبيّن أنها مجرد مناورة تهدف إلى تضليل الإيرانيين".

وفي الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن توجيه ضربات أميركية جديدة على إيران "أمر مستبعد للغاية"، لكنه في الأيام الأخيرة يُعيد النظر في الأمر، وفقا لما نقله التقرير عن مصدرين مُطّلعين على الموضوع من دون أن يسمّهما.

الشكوك الأميركية

وفي ما يتعلّق بزيارة رئيس جهاز الموساد، رومان غوفمان، للولايات المتحدة، الأسبوع الماضي لإجراء محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، ومبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف؛ فقد قال مسؤولون أميركيون إن الأول قدّم معلومات استخباراتية جديدة يزعم أنها تشير إلى تسارع النشاط الإيراني لتطوير أسلحة كيميائية، بما في ذلك إجراء تجارب متعلّقة فيها.

وقال مصدر مطّلع على الأمر، إن "حجة غوفمان كانت أنه إذا لم تتحرّك الولايات المتحدة وإسرائيل الآن، فسوف تُجبران على اتخاذ إجراء عسكري لاحقا، ولكن في ظلّ ظروف أكثر صعوبة".

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن ترامب أُطلع على هذه المعلومات الاستخباراتية الجديدة. وقد تناول ترامب هذا الأمر علنا في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأربعاء.

ويقول مسؤولون أميركيون إن هناك خلافا بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية بشأن مدى إلحاح خطر الأسلحة الكيميائية، ومدى قُدرة الإيرانيين فعليا على تجهيز صواريخ أو طائرات مسيّرة بأسلحة كيميائية.

وبحسب التقرير، فقد أعرب العديد من كبار مسؤولي إدارة ترامب عن "شكوك عميقة" في مزاعم إسرائيل بشأن الأسلحة الكيميائية، قائلين إنها تبدو "مدفوعة بأجندة سياسية".

ضربات محتملة قد تشمل جبل الفأس ومحطات طاقة

ولفت التقرير إلى أنه يُتوقع أن يُنسَّق أي عمل عسكري أميركي مع إسرائيل، وقد يشمل ضربات على منشآت نووية إيرانية مثل جبل الفأس، وتدمير جسور ومحطات طاقة، واغتيال قادة عسكريين في إيران.

وأفاد مصدران مطّلعان بأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأميركية، إعداد تحليل وتقييم لكيفية رد إيران المحتمل على كل خيار من خيارات الضربات التي أعدها الجيش الأميركي.

وكان من بين الأسئلة التي طرحها البيت الأبيض، "ما إذا كان بالإمكان اتخاذ أي إجراء عسكري من دون إثارة رد إيراني مدمِّر ضد منشآت النفط والغاز في دول الخليج".

ويعود ترامب إلى واشنطن ليل الخميس - الجمعة، ويُتوقع أن تكون القضية الإيرانية من بين المواضيع التي ستُناقش مجددا، خلال الأيام المقبلة.

عملية عسكرية "لن تُسقِط النظام"

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، أن ترامب يبحث شن هجوم آخر على إيران، "تحت ضغط متضارب: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحثّ على القيام بذلك، بينما تعارضه عدة دول خليجية".

ونقلت "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي عن الهجوم الذي يدفع نتنياهو نحو شنّه، إنه "سيؤثر على القدرات، لكنه لن يؤدي إلى إسقاط النظام".

وتُضاف هذه التصريحات عن تقارير عن وجود تباينات داخل إسرائيل بشأن توقيت الهجوم وشروطه.

ولا يعارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، عملا عسكريا ضد إيران، لكنه يولي أهمية بالغة للتوقيت والتنسيق مع الأميركيين، وكان قد شدّد في مناقشات مغلقة على أن هذا التنسيق شرط أساسي للهجوم، وأن العمل المشترك ضروري.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "جاهزيته عالية لهذا السيناريو، لكن لا يوجد تهديد مباشر يستدعي شن هجوم، وحذّر من استنزاف مطوَّل".

من جهة أخرى، ووفقا لتقرير لوكالة "رويترز"، يخشى نتنياهو من أن نافذة الفرصة تضيق وأن الولايات المتحدة ستبدأ بتقليص قواتها في المنطقة قبل نهاية العام.