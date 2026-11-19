شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي خمس غارات على محلة الشعرة في جرود بلدة جنتا شرقي لبنان مساء الخميس، مستهدفاً مداخل موقع زعم أنه استُخدم سابقاً لتصنيع الصواريخ وتخزين السلاح، وذلك لمنع حزب الله من إعادة تأهيله وتجديد نشاطه.

من موقع استهدفه الاحتلال في لبنان، بوقت سابق

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيليّ غارات شرقي لبنان، مساء اليوم الخميس، وزعم استهداف موقع كان يُستخدم سابقا لتصنيع الصواريخ، وذلك بعد رصد عناصر من حزب الله فيه.

وأكّدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن "الطيران الحربي المعادي شن 5 غارات على محلة الشعرة في جرود محلة الشعرة في جرود سلسلة جبال لبنان الشرقية المجاورة لخراج بلدة جنتا، وسُمع دويها في مدينة بعلبك".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "سلاح الجوّ استهدف قبل قليل، بتوجيه استخباراتي، موقعا في منطقة جنتا بالبقاع اللبناني كان يُستخدم سابقا لتصنيع الصواريخ، وتخزين وسائل قتالية تابعة لتنظيم حزب الله".

جانب من الغارات التي شنّها جيش الاحتلال شرقي لبنان.



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وأضاف أنه "سبق أن استهدف الموقع عدة مرات خلال الحرب"، مشيرا إلى أنه "رصد وصول (عناصر) من حزب الله إلى الموقع، خلال الفترة الماضية، فاستهدف مداخله، بهدف منع إعادة تأهيله".

وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله "يواصل استغلال مناطق مختلفة في دولة لبنان لتنفيذ أنشطة إرهابية، وتهريب وسائل قتالية، وتنقّل (عناصر)، وذلك في انتهاك للاتفاق الإطاري الموقّع مع لبنان، وبهدف المساس بمواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي".

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية جنوبي لبنان رغم اتفاق "صيغة الإطار" الموقع عليه بوساطة أميركية في 26 حزيران/ يونيو 2026، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها وتوليه المسؤولية الأمنية.