يدفع نتنياهو نحو استئناف الحرب على إيران لتستمر حتى أسبوع، فيما يدرس ترامب الخيار وسط حشد عسكري أميركي واسع في المنطقة. وتشمل الخطط الأميركية استهداف المنظومة الصاروخية والمسيّرات ومنشآت الطاقة ومقار الحرس الثوري فيما تسعى إسرائيل إلى توسيع الضربات.

يدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إلى استئناف الحرب على إيران، على أن تستمر بين 4 حتى 7 أيام، في وقت يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمر؛ بحسب ما أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على المحادثات بين تل أبيب وواشنطن.

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ووفق المصادر، فإن ترامب لم يتخذ قرارا بعد لكنه يأخذ بالحسبان التحذيرات الإسرائيلية بأن إيران تعمل على تأهيل منظومة الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلا عن المضي قدما في برامج أسلحتها الكيميائية والبيولوجية؛ بحسب ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وقال ترامب ليل الأربعاء – الخميس لقناة "فوكس نيوز"، أن "هناك مؤشرات على أن إيران تدرس استخدام الغارات والأسلحة البيولوجية. وهذا أمر غير جيد".

وبحسب المصادر، يدرس ترامب أيضا حقيقة أن الولايات المتحدة تمتلك حاليا قوة عسكرية كبيرة في المنطقة. وخلال الأسابيع الأخيرة حشد الجيش الأميركي ترسانة واسعة في الشرق الأوسط، تشمل سفنا حربية وطائرات مقاتلة وقاذفات، وهو مستعد لبدء عملية عسكرية قصيرة نسبيا إذا وافق ترامب على ذلك؛ بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وتكثفت المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إيران الأسبوع الماضي، خلال زيارة رئيس الموساد رومان غوفمان إلى واشنطن، حيث التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف. كما أعرب مسؤولون إسرائيليون آخرون بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") شلومي بيندر لنظرائهم الأميركيين عن دعمهم لاستئناف القتال.

ونفى مصدر إسرائيلي رفيع بأن نتنياهو يمارس ضغوطا على ترامب، فيما قال متحدث باسم رئيس الحكومة إن نتنياهو عمل دائما من أجل "ضمان أمن إسرائيل".

وفي الإدارة الأميركية، تسود خلافات بشأن طبيعة المعلومات الاستخباراتية ومدى الاستعداد لشن هجوم جديد على إيران، ولا سيما بعد أن أعرب الناخبون عن استيائهم من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، على خلفية الحرب على إيران.

وتعززت القوات الأميركية في المنطقة لفترة وجيزة مطلع الأسبوع، مع وصول حاملة الطائرات الثالثة "ثيودور روزفلت". وكانت هذه المرة الثانية فقط منذ حرب العراق عام 2003 التي تنشر فيها الولايات المتحدة ثلاث حاملات طائرات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، أفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق بأن حاملة الطائرات "جورج واشنطن"، وهي واحدة من حاملات الطائرات الثلاث الموجودة في المنطقة، غادرت الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تعود إلى ميناء انطلاقها في اليابان.

وخلال الأشهر الأخيرة، عرض وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين، خططا عسكرية لتنفيذ عملية في إيران. وبحسب مصادر عسكرية، نقلت الولايات المتحدة مؤخرا إلى إسرائيل بطارية إضافية من منظومة "باتريوت" الدفاعية ضد الصواريخ. ورفض البنتاغون التعليق على ذلك الأربعاء، معللا موقفه باعتبارات الأمن العملياتي، وأضاف "يواصل الجيش الأميركي تقديم الخيارات للرئيس، وجميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".

وقالت مصادر عسكرية، إن الهجوم الأميركي المتوقع سيركز على المنظومة الصاروخية ومنظومة الطائرات المسيرة الإيرانية، التي أعيد بناء جزء كبير منها منذ الحرب السابقة. وقد تشمل أهداف أخرى منشآت الطاقة ومواقع القيادة ومقرات الحرس الثوري الإيراني.

وفي المقابل، تخطط إسرائيل لشن هجمات إضافية على البنى التحتية والمنشآت النووية. وبحسب مصادر مطلعة على المداولات، تشمل الخطط الإسرائيلية أيضا شن هجمات واسعة على البنى التحتية للطاقة في إيران، وهي خطوة لم يوافق عليها ترامب بعد.

وقالت مصادر مطلعة على المداولات إنه وفقا لتقديرات الاستخبارات الأميركية، هناك أيضا أدلة على أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ومع ذلك، فإن التقدير السائد هو أن طهران لا تعتزم استخدام هذه الأسلحة ضد إسرائيل وحلفائها، بل تهدف إلى ردع الولايات المتحدة وإسرائيل عن استخدام الأسلحة النووية أو شن هجمات واسعة من شأنها إلحاق أضرار بالبنى التحتية والمدنيين في إيران.

وأضافت المصادر، أن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية تفيد بأن جهات إيرانية خططت لاستخدام مواد كيميائية ضد مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى. وربط مصدر اطلع على هذه المعلومات بين هذا التهديد وقرار نقل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، من منزله.