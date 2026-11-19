يناقش مقربون من نتنياهو تعديل القانون لتبكير الانتخابات الرئاسية، كضمانة تتيح له رئاسة الحكومة بالتناوب لعامين قبل انتقاله للرئاسة عام 2028؛ وسط شكوك بمصادقة المحكمة العليا، وغياب الأغلبية بمعسكره، ورفض ليبرمان، وتمسك المعارضة باستبداله قبل انتهاء التفويض.

ناقش مقربون من بنيامين نتنياهو، إمكانية تبكير موعد الانتخابات الرئاسية، لكي يتمكن رئيس الحكومة المنتهية ولايته، من تولي منصب رئيس الحكومة لمدة عامين بالتناوب، على أن يتولى بعد ذلك منصب الرئيس الإسرائيلي.

وقد بحث المقربون من نتنياهو، في الأيام الماضية، إمكانية تعديل قانون أساس الكنيست، وتبكير موعد الانتخابات لرئاسة الدولة، بحيث يُنتخب الرئيس المقبل، قبل عام أو أكثر من تولّيه المنصب، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير ضمانة لتنفيذ التناوب في إطار حكومة وحدة، تنتهي بتولّي نتنياهو رئاسة الدولة.

ووفقا للقانون القائم، تُجرى الانتخابات الرئاسية قبل ما يصل إلى 90 يوما من بدء الولاية. وتنتهي ولاية الرئيس الإسرائيلي الحالي، يتسحاق هرتسوغ في تموز/ يوليو 2028.

وبحسب الفكرة المطروحة، سيُنتخب نتنياهو مبكرا، ليعلم كل من يتفاوض معه، إن كان رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، أو رئيس تحالف "بياحد، نفتالي بينيت، أو رئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، أنه سينهي ولايته في الكنيست في تموز/ يوليو 2028 في كل الأحوال، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، الخميس.

والهدف من ذلك هو توفير ضمانة لتنفيذ التناوب؛ بحيث إذا جرت مفاوضات مع آيزنكوت أو حتى بشكل منفرد مع بينيت وليبرمان، يتولّى نتنياهو في نهايتها الرئاسة، وستكون هذه هي الضمانة. وسيُنتخَب في مرحلة مبكرة بحيث يدرك كل من يفاوضه أنه مهما حدث، فإنه سينهي ولايته في الكنيست.

وبحسب التقرير، فإن هناك من يرى في حزب الليكود، أن تعديلا كهذا في قانون أساس الكنيست، لن يصادَق عليه من قِبل المحكمة العليا.

كما أشار التقرير إلى أن "هذا ليس قرارا قد اتُّخذ بعد، وبالتأكيد ليس قبل وجود مفاوضات حقيقية لتشكيل حكومة وحدة، لكنه خيار طُرح من مقرّبين لنتنياهو، تمهيدا لمفاوضات محتملة".

ويأتي هذا على خلفية الوضع السياسي الذي نشأ بعد انتخابات 27 تشرين الأول/ أكتوبر، فعلى الرغم من أن الليكود هو الحزب الأكبر بـ27 مقعدا، إلا أن معسكر نتنياهو حصل على 53 مقعدا فقط، مقابل 67 مقعدا للمعارضة المناوئة له، من بينها 19 مقعدا للأحزاب العربية.

ويُنتخب الرئيس في تصويت سريّ لأعضاء الكنيست، ولا يملك معسكر نتنياهو حاليا أغلبية.

وفي مطلع الأسبوع، انتُخب متان كاهانا من حزب "يشار" رئيسا للكنيست بـ66 صوتا، مقابل 52 صوتا لأوفير كاتس من الليكود.

وكان الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، قد كلف آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة، بعد أن أوصى به 67 عضو كنيست، مقابل 46 أوصوا بنتنياهو.

وتوشِك مهلة التفويض على الانتهاء في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، وقد دعا هرتسوغ أعضاء الكنيست إلى بذل كل ما في وسعهم لتجنُّب إجراء انتخابات مُعادة.

وقد دعا نتنياهو إلى تشكيل "حكومة وحدة"، إلا أن "معسكر التغيير" شدّد على أن الأولوية القصوى هي استبداله بالمنصب.

وخلال الأسبوع الجاري، اقترح بينيت على نتنياهو صيغة تناوب يتولى فيها آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، لكن ليبرمان أوضح لاحقا أنه يعارض التناوب، ويرفض حكومة مع نتنياهو.

وفي مطلع الشهر الجاري، كان مسؤول رفيع في الليكود، مقرب من نتنياهو، قد صرّح بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وهرتسوغ؛ سيقدّمان ضمانات لحكومة وحدة.