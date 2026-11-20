يعتزم رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت طرح حكومة برئاسته للتصويت في الكنيست قبل انتهاء تكليفه، متجها لخيار حكومة طوارئ أو أقلية رغم رفض ليبرمان وتعثر المفاوضات مع الليكود والحريديين؛ محذرا من اقتراب إسرائيل لنقطة اللاعودة، جرّاء سياسات نتنياهو.

أكد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، اليوم الجمعة، أنه يعتزم طرح التصويت في الكنيست على حكومة برئاسته، حتى في حال لم تنجح الاتصالات الائتلافية التي أجراها المعسكر الذي يترأسه، خلال الأيام الماضية مع الحريديين، أو مساعي "الوحدة"، وذلك بعد أن كانت تقارير قد أفادت باعتزامه طرح حكومة برئاسته على الكنيست، قبل انتهاء مدّة تكليفه بتشكيلها، مشيرا إلى أن هناك "ثلاثة مسارات رئيسية لتشكيل حكومة جديدة".

وكتب آيزنكوت في منشور عبر "إكس": "أنوي الاستمرار ومحاولة تحقيق اختراقة في كل واحد من المسارات المطروحة أمامنا لتشكيل ائتلاف واسع النطاق قدر الإمكان. ولكن على جميع الأطراف أن تفهم أنني لا أنوي المماطلة وإضاعة الوقت. عليهم أن يفهموا أنه في التوقيت المناسب سأعرض حكومة جديدة وجيدة برئاستي لمصادقة الكنيست".

وبحسب آيزنكوت، "هذا ليس تهديدا لأغراض التفاوض، بل هذا هو القرار الذي اتخذته انطلاقا من فهم المسؤولية، والدور المُلقى على عاتقي في وقت الطوارئ هذا".

وأضاف أنه "إذا لم تنضج المحاولات الصادقة التي أقودها لتشكيل حكومة واسعة، فإنني أنوي تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وسأعمل على توسيعها قبل تنصيبها، أو بعد ذلك"، مشيرا إلى أنه "سيتعيّن على جميع أعضاء الكنيست الانصياع لنداء ضميرهم واتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستُشكَّل حكومة جديدة، أم أنهم مستعدون لجرّ إسرائيل ومواطنيها إلى انتخابات إضافية، بينما لا يزال (بنيامين) نتنياهو، رئيسَ حكومة انتقالية".

ويخطط آيزنكوت لطرح تشكيل حكومة للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، حتى لو بصيغة حكومة أقلية تستند إلى المعسكر المناوئ لنتنياهو، وذلك على افتراض أن القائمة الموحدة ستدعم الحكومة من الخارج، حتى بدون اتفاق ائتلافي.

وكانت القائمة المشتركة قد أعلنت أنها لن تعارض خطوة استبدال حكومة نتنياهو، علما بأن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، كان قد أعلن مسبقا، أنه سيصوت ضدّ حكومة كهذه.

وعَدّ آيزنكوت أنه "سيكون من الحماقة الاعتقاد بأن لدينا ترف التلكؤ وإضاعة نافذة الفرص التي نشأت، وهي نافذة فرص يُشَكّ في أن تتكرر ثانية"، مضيفا أن "ما هو موضوع على المحكّ هو مستقبل إسرائيل، ومستقبلنا، ومستقبل أبنائنا وأحفادنا".

تفاهمات مع الحريديين أو "حكومة وحدة" أو "طوارئ"

ولفت آيزنكوت إلى أنه يجري حوارا مع الأحزاب الحريدية يهدف إلى إيجاد حلول وصيغ تعزّز الجيش الإسرائيلي، وتلبّي الاحتياجات الأمنية لإسرائيل، و"تحافظ على مكانة دارسي التوراة".

وقال بشأن ذلك، إنه "يجري حوار جادّ مع الأحزاب الحريدية، يهدف إلى إيجاد حلول وصيغ تعزز الجيش الإسرائيلي، وتلبي الاحتياجات الأمنية وتحافظ على مكانة دارسي التوراة، كما تعهّدنا في الحملة الانتخابية. (يتعلق الأمر) ببلورة خطة على أساس مبادئ خطة الخدمة للجميع، الخاصة بحزب ’يشار’".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالاتصالات مع الليكود، فتُبذل من جانبنا جهود صادقة وحقيقية، ولكن للأسف هناك مسافة كبيرة بين الخطاب وبين الأفعال والاستعداد الفعلي لليكود. وكما قلت مرات عديدة: الوحدة ليست ترتيبا سياسيا، بل هي تعبير عن شراكة وقيم مشتركة، ومن يتجاهل ذلك، يخطئ بحق الحقيقة ويضلل جمهورا كان يود بالفعل أن يرى وحدة. ومع ذلك، أنوي إعطاء فرصة إضافية لهذا المسار، وعلينا أن نحاول إقناع أعضاء الليكود بالارتقاء إلى مستوى اللحظة".

أما المسار الثالث الذي فصّله آيزنكوت هو "حكومة طوارئ وطنية"، وقال بشأنها: "سأعمل على توسيعها قبل تنصيبها أو بعده".

وتستند هذه الحكومة إلى أصوات "معسكر التغيير"، إذا وافق الجميع على دعمها؛ بالاعتماد على امتناع الأحزاب العربية عن التصويت.

وكتب عضو الكنيست شارون شرعبي من حزب "يسرائيل بيتينو" اليوم: "لن أكون شريكا في ائتلاف يعتمد على داعمي الإرهاب، من الداخل أو من الخارج".

كما أعلن رئيس حزبه ليبرمان، أنه يعتزم التصويت ضد حكومة كهذه.

نتنياهو "يتصرف بطرق لم نعهدها سابقا" واقتراب إسرائيل من نقطة اللاعودة

واتهم آيزنكوت رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، بالتصرف بطرق لم تكن مألوفة في السابق، "ولم نعهدها من قبل". وقال: "نحن نتواجد في منطقة خطيرة جدا. هذا ليس تخويفا، بل وصف للواقع. المطلوب منا قدر كبير من الحذر والمسؤولية"، مضيفا: "لقد انكشف كل واحد من رؤساء أحزاب الإصلاح والتغيير في السابق على أجزاء من سلوكه (سلوك نتنياهو)؛ كل واحد في منصب ومراحل مختلفة، غير أن أبعاد هذا النهج، كما يتجسد على أرض الواقع، لا تتكشف بكل ثقلها إلا في هذه الأيام".

وبحسب قوله، إن "المجتمع الإسرائيلي، وديمقراطيتنا، وكذلك مكانتنا ووضعنا في الساحة الدولية يقتربون من نقطة اللاعودة. والطريق من حملة نزع الشرعية العنيفة ضد 21 بالمئة من السكان ووسمهم بـ'داعمي الإرهاب'، وصولا إلى العنف الفعلي، قد يكون قصيرا أيضا"، وذلك في إشارة إلى تحريض نتنياهو ومعسكره على العرب، ومحاولة نزع الشرعية عن المجتمع العربي، عبر شيطنة ممنهجة، وافتراءات بالتزوير.

وأضاف آيزنكوت: "حقيقةُ أن المصالح العملياتية والجدول الزمني العملياتي مختلطان بالمصالح السياسية والجدول الزمني السياسي، وأن هذا الأمر قد تم تطبيعه بالكامل، هي أمر غير مقبول على الإطلاق، هذا جنون ومخاطرة".

وتابع: "حقيقة أنه في هذا الوقت الحساس، لا تزال القرارات تُتخذ من قبل حكومة عبّر 74 عضو كنيست عن عدم ثقتهم بها، هي أمر غير سليم، وغير ديمقراطي".

وبحسب قوله: "لدي ثقة بشركائي، وأرى أهمية كبيرة في انخراطهم وشراكتهم في عملية تشكيل الحكومة. نحن نعمل معا وبتنسيق من أجل تحقيق اختراقة في المسارات المطروحة واستنفاد الإمكانيات. أنا أفهم بالطبع إحباط الكثيرين من كون هذه العملية مستمرة. ولكن من أجل استقرار الحكومة المقبلة والدعم الشعبي لها، من الضروري أن نفحص بجدية جميع الإمكانيات المطروحة".