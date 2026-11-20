أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أكثر من 500 طائرة مسيّرة في الضفة الغربية المحتلة منذ مطلع عام 2026، بينها 15 مسيّرة صودرت الأسبوع الماضي، بذريعة إحباط تهديداتها الأمنية ومنع استخدامها لأغراض هجومية وسط استمرار التصعيد بالضفة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مصادرة أكثر من 500 مسيّرة في الضفة خلال العام الجاري، صودرت 15منها خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال في بيان إن "قوات الجيش و’حرس الحدود’ عملت في (الضفة الغربية)، تحت قيادة فرقة ’يهودا والسامرة’ (الضفة)، خلال الأسبوع الماضي، في إطار جُهد عملياتي مركّز لإحباط تهديد الطائرات المسيّرة بشكل استباقي في المنطقة، بهدف منع استخدامها لأغراض إرهابية، بما في ذلك حمل المواد المتفجرة وإلقائها".

وذكر أنه "في إطار الجهود المبذولة لمواجهة هذا التهديد، تمت مصادرة أكثر من 500 طائرة مسيّرة منذ بداية عام 2026، منها نحو 15 طائرة مسيّرة تمت مصادرتها خلال الأسبوع الأخير في المنطقة".

ولفت إلى أنه "خلال السنوات الماضية، وبموجب أمر صادر عن قائد المنطقة الوسطى، يُحظر حظرا تاما حيازة الطائرات المسيّرة أو استخدامها، وكذلك حيازة أو استخدام وسائل مزدوجة الاستخدام يمكن استخدامها في تجميع هذه الطائرات، في (الضفة الغربية)".

وقال جيش الاحتلال إن قواته "تواصل بجميع الوسائل، رصد قدرات الطائرات المسيّرة وإحباطها، بهدف منع ترسّخ هذا التهديد، والحفاظ على أمن المنطقة"، على حدّ زعمه.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في عمليات الاقتحام والاعتقال الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذئذ عن استشهاد أكثر من ألف و220 شخصا، وإصابة نحو 13 ألفا و750 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 26 ألفا.