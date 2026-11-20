الكابينيت السياسي – الأمني صادق على إقامة المستوطنة بين مدينة روش هعاين وثلاث قرى فلسطينية، نهاية العام الماضي، بهدف "تعزيز السيطرة الإسرائيلية" في هذه المنطقة "ولجم توسيع البناء الفلسطيني نحو الغرب والدفاع عن مدن وسط البلاد

تخطط الحكومة الإسرائيلية لإقامة مستوطنة جديدة كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، ولبناء 60 ألف وحدة سكنية فيها، تتسع لأكثر من 200 ألف مستوطن، ودفع لإقامتها "مجلس مستوطنات السامرة" في شمال الضفة الغربية وسلطة أراضي إسرائيل ووزارة المالية، وحسب التخطيط فإنها مساحتها ستمتد على حوالي 16 ألف دونم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الجمعة، أن هذه المستوطنة ستقام شرق مدينة "روش هعاين" الملاصقة لمدينة كفر قاسم، باسم "روش هعاين شرق"، وتم تغيير اسمها إلى "شيرا"، وهو اختصار لـ"بوابة القدس" بالعبرية.

وصادق الكابينيت السياسي – الأمني على إقامة المستوطنة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فيما يدعي "مجلس مستوطنات السامرة" أن لموقع المستوطنة "أهمية أمنية وإستراتيجية"، ويخطط لإقامتها بين مدينة روش هعاين وثلاث قرى فلسطينية.

وادعى رئيس "مجلس مستوطنات السامرة"، يوسي داغان، أن هدف إقامة المستوطنة هو "تعزيز السيطرة الإسرائيلية" في هذه المنطقة "ولجم توسيع البناء الفلسطيني نحو الغرب، باتجاه روش هعاين وبيتاح تيكفا"، وأن "إقامتها يتعلق مباشرة بأمن سكان وسط البلاد".

ونقلت الصحيفة عن داغان زعمه أن "هذه خطوة أمنية وإستراتيجية من الدرجة الأولى بالنسبة لدولة إسرائيل، والصهيونية وبناء البلاد سيجلبان الأمن بشكل مباشر"، واعتبر أن هذه المستوطنة "ستشكل حزاما دفاعيا هاما لمدن وسط البلاد من هجوم من جانب السلطة الفلسطينية، ومشابه لهجوم 7 أكتوبر".

وحسب الصحيفة، فإن المستوطنة الجديدة هي جزء مركزي من خطة "مليون مستوطن" في شمال الضفة الغربية، وتشمل تطوير مدن ومستوطنات ومد سكة حديد ومستشفيات ومناطق صناعية، ويهدف مخطط إقامتها إلى استيعاب مجموعة سكانية واسعة وتطوير بنية تحتية إقليمية من أجل "تعزيز" جميع المستوطنات في شمال الضفة، وحجم البناء فيها سيحولها إلى "مركز سكني كبير في غرب السامرة"، وربط المستوطنات في شمال الضفة بمدن وسط البلاد.