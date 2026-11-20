مسؤولون إسرائيليون: القرار "إشكالي بكل تأكيد، ويرسخ معايير ومبادئ، التي بالرغم من أنه لا يمكن أن تسري على إسرائيل بالضبط، لكنه يفتح بابا، وفي حالتنا هذا معقد أكثر قليلا لكن هذا ليس جيدا بالنسبة لنا بالتأكيد، ويشكل سابقة خطيرة"

وصف مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، بأن بورما ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا، في قرار تاريخي هو الأول من نوعه للمحكمة ضد دولة، وعبروا عن تخوف من أن يشكل القرار سابقة ستؤثر على قرار المحكمة بخصوص الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

ووصف المسؤولون الإسرائيليون قرار محكمة العدل الدولية بأنه "إشكالي بكل تأكيد"، وقالوا إن "القرار يرسخ معايير ومبادئ، التي بالرغم من أنه لا يمكن أن تسري على إسرائيل بالضبط، لكنه يفتح بابا، وفي حالتنا هذا معقد أكثر قليلا، حتى من ناحية من يريد مناكفتنا، لكن هذا ليس جيدا بالنسبة لنا بالتأكيد، ويشكل سابقة خطيرة"، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.

يذكر، أن جنوب إفريقيا أكدت في الدعوى التي قدمتها إلى محكمة العدل الدولية، في كانون الأول/ديسمبر العام 2023، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن من شأن القرار بخصوص بورما أن يؤثر على شكل نظر محكمة العدل الدولية إلى الأدلة في الدعوى الجنوب إفريقية.

وقال رئيس محكمة العدل الدولية، يوجي إيواساوا، "لقد ارتكبت بورما إبادة جماعية ضد الروهينغا في شمال ولاية راخين، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وأن الحملة التي شنتها بورما ضد أقلية الروهينغا كشفت عن "نية لتدمير" أفراد هذه المجموعة، وهو معيار أساسي لإثبات وقوع إبادة جماعية.

وأضاف إيواساوا أنه "بناء على مجمل الأدلة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يفسر تصرفات بورما هو وجود نية لتدمير جزء كبير من شعب الروهينغا في شمال ولاية راخين".