يطرح الليكود سلسلة مطالب على حزب "يَشار" من بين ما تشمله التخلي عن خيار تشكيل حكومة تستند إلى الأحزاب العربية. في المقابل دعا آيزنكوت إلى تكثيف المحادثات مع الليكود، وذلك قبيل استئناف المفاوضات بين الحزبين الأحد.

يعتزم حزب الليكود طرح عدة مطالب على حزب "يَشار" برئاسة غادي آيزنكوت، من أجل التقدم في المفاوضات التي من المقرر أن تستأنف بينهما الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي في مقدمة مطالبه، أن يتخلى "يَشار" عن فكرة إقامة حكومة أقلية تعتمد على الأحزاب العربية، بالإضافة إلى وقف تحركاته في الكنيست ضد كل ما يتعلق بتشريعات القوانين المرتبطة بالانقلاب القضائي ووسائل الإعلام.

وعلى المستوى السياسي والأمني، يطالب الليكود حزب "يَشار" بإعلان صريح يرفض إقامة دولة فلسطينية، والتعهد بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق الأمنية التي ينتشر فيها حاليا؛ وفق ما أورد موقع "يسرائيل هيوم" مساء السبت.

كما سيطرح مطلب عدم تغيير ظروف احتجاز "أسرى النخبة" في السجون الإسرائيلية، والاعتراف بإسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي.

ومن المتوقع أن تتصدر هذه المطالب الاجتماع بين طاقمي المفاوضات من الحزبين المقرر له الأحد، وأن تحدد إلى حد كبير مسار المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أصدر حزب "يَشار" بيانا، مساء السبت، جاء فيه "في إطار الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة واستنفاد جميع المسارات الممكنة، أوعز رئيس حزب ’يَشار’ غادي آيزنكوت إلى طاقم المفاوضات التابع للحزب بدعوة طاقم مفاوضات الليكود إلى ماراثون من المحادثات، يستهل باجتماع تقرر عقده بين الطاقمين (الأحد)".

وأضاف "يأتي ذلك في إطار الجهود الجادة لتشكيل حكومة واسعة قدر الإمكان"، مشيرا إلى أن طاقم المفاوضات التابع له "سيعمل على قلب كل حجر من أجل إتاحة المجال أمام خطوات جريئة وتحقيق اختراق يقود إلى تشكيل حكومة".

ووفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، فإن حزب "بِياحد" لن يشارك في اجتماع الأحد بين الليكود و"يَشار"، بعدما كان مشاركا في جولة التفاوض يوم الأحد الماضي.

وأشار التقرير إلى أن قادة أحزاب معسكر آيزنكوت سيحددون مهلة للمحادثات الجارية مع الليكود والأحزاب الحريدية من أجل تجنب أي ضغوطات من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في اللحظات الأخيرة إذا رأى أن حكومة أخرى بصدد أن تتشكل. على أن يقرروا بعدها كيفية العمل من أجل تشكيل حكومة جديدة.

ومن جانبه، أعلن آيزنكوت، الجمعة، أنه يعتزم مواصلة المحادثات في الوقت القريب، وطرح التصويت في الكنيست على حكومة برئاسته قبل نهاية مدة التفويض الممنوحة له في 6 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.