انتقد غرينباوم وهو كبير مستشاري "مجلس السلام" سياسات نتنياهو، وقال إن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة من خلال عدم الموافقة على خروج قوات شرطية فلسطينية لإجراء تدريبات في مصر، كما ترفض دخول القوة الدولية متعددة الجنسيات إلى القطاع.

قال مسؤول في "مجلس السلام"، إن إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي بدأ سريانه في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، مع استمرار عدم موافقتها على خطوتين بضمنه تمهيدا لنزع سلاح حماس.

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ووجه جوش غرينباوم وهو كبير مستشاري "مجلس السلام"، انتقادات إلى سياسات رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، مساء السبت، فإن الخطوتين تتعلقان بعدم موافقة إسرائيل على مغادرة قوات شرطة فلسطينية لتدريبات في مصر والالتزام بعودتها إلى غزة. أما الخطوة الأخرى فهي عدم الموافقة على دخول القوة الدولية متعددة الجنسيات إلى القطاع.

وقال غرينباوم، "ينظر إلى إسرائيل حاليا في واشنطن وحول العالم على أنها الطرف الذي يعرقل الاتفاق"، مضيفا "هذا يطرح سؤالا جوهريا على الحكومة الحالية: هل مصلحة الدولة تتقدم على السياسة، أم أن السياسة تتقدم على الدولة".

وذكر أن "العودة إلى سياسة السادس من أكتوبر في احتواء حماس بدلا من تفكيك قدراتها، ليست خيارا قابلا للاستمرار"، مشيرا إلى أن "هذه السياسة فشلت في منع السابع من أكتوبر، والآن أمام إسرائيل فرصة لتغيير هذا الواقع جذريا والتعامل مع تهديد حماس بصورة شاملة"؛ على حد قوله.

ووفق التقرير، فقد وفقت إسرائيل على انضمام 16 ألف غزي لا ينتمون إلى حماس ولا يملكون خلفية أمنية، إلى الشرطة في غزة. ومن المقرر أن يتوجه 4 آلاف منهم إلى مصر للتدريب، إلا أن تل أبيب ترفض الموافقة على سفرهم.

وبحسب مصادر في "مجلس السلام"، فقد منحت إسرائيل موافقة مبدئية سابقا، لكن الخطوة مجمدة في هذه المرحلة.

وتساءل مصدر في حديث مع "كان 11": "في الوقت الراهن، لا تسمح إسرائيل لهم بالذهاب إلى مصر للتدريب، فكيف لنا أن نستلم الأسلحة إذا لم تكن شرطة فلسطينية جديدة، التي كل عنصر فيها موافق عليه من قبل الشاباك؟".