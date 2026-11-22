تأتي هذه التحركات وسط مساعٍ يونانية لتطوير قدراتها العسكرية، فيما تثير الصواريخ الإسرائيلية المطروحة اهتماما في ظل التوتر مع تركيا، رغم استمرار الخلافات المالية بشأن بعض بنود التعاون.

صواريخ إسرائيلية بعيدة المدى على طاولة المفاوضات مع اليونان (Getty Images)

تجري إسرائيل واليونان مفاوضات لإبرام صفقات تسليح وتعاون عسكري جديدة تصل قيمتها إلى نحو مليار يورو، تشمل تزويد أثينا بصواريخ باليستية بعيدة المدى وأنظمة حرب إلكترونية، إلى جانب توسيع مركز تدريب الطيارين التابع لسلاح الجو اليوناني.

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وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن أحد أبرز محاور المفاوضات يتمثل في شراء اليونان صواريخ "لورا" من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، وهي صواريخ باليستية دقيقة يصل مداها إلى نحو 400 كيلومتر، ومصممة لاستهداف مواقع ومنشآت بعيدة المدى، في خطوة من شأنها تعزيز القدرات الهجومية اليونانية، وتثير اهتماما في ظل التوترات الإقليمية مع تركيا.

وتشمل المفاوضات، بحسب ما أفادت صحيفة "معاريف" الأحد، أيضا شراء أنظمة حرب إلكترونية إسرائيلية، تتيح التشويش على الأنظمة الإلكترونية المعادية والتصدي لمحاولات تعطيل الأنظمة العسكرية اليونانية، فيما تسعى أثينا إلى الحصول على تكنولوجيات متطورة وتكييفها مع احتياجاتها العسكرية والأمنية.

ويشكل توسيع مركز التدريب الدولي للطيارين في مدينة كالاماتا، جنوبي اليونان، محورا إضافيا للمباحثات.

وتدير شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المركز بموجب اتفاقية تمتد 20 عاما، وُقعت عام 2021، ويُستخدم لتدريب الطيارين على طائرات التدريب T-6 والطائرات النفاثة M-346.

وبحسب معطيات أوردتها صحيفة "كاثيميريني" ، يوفر المركز سنويا نحو 7 آلاف ساعة تدريب باستخدام طائرات T-6، ونحو 3500 ساعة تدريب على طائرات M-346، إلا أن الطلب المتزايد على خدماته يقترب من استنفاد طاقته التشغيلية، وسط اهتمام من دول عدة، بينها دول عربية، بإرسال طياريها للتدريب فيه، فيما أبدت الإمارات استعدادها لإبرام اتفاقية تدريب متعددة السنوات.

ويتطلب توسيع المركز شراء طائرات تدريب إضافية، وإضافة أجهزة محاكاة، وزيادة عدد المدربين، غير أن الخلاف بشأن حجم الاستثمارات المطلوبة لا يزال يعطل التوصل إلى اتفاق.

ووفق التقرير، قدم الجانب الإسرائيلي عرضا أوليا بقيمة 280 مليون يورو، في حين لا ترغب الحكومة اليونانية في تجاوز استثمار يتراوح بين 50 و70 مليون يورو، ما يعكس فجوة مالية واسعة بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان أنفقت بالفعل أكثر من 1.5 مليار يورو على المركز بموجب الاتفاقية الموقعة عام 2021، فيما تسعى حاليا إلى توسيع نشاطه والاستفادة من الطلب الخارجي على خدمات التدريب، بما يتيح استقطاب طيارين من قوات جوية أخرى.

وتأتي المفاوضات الجديدة في سياق تعميق التعاون العسكري والأمني بين إسرائيل واليونان، بعد سلسلة اتفاقيات تسليح أبرمها الجانبان خلال السنوات الأخيرة.

وفي آب/أغسطس الماضي، وقع الطرفان اتفاقية بقيمة تقارب 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات في اليونان، ضمن برنامج أُطلق عليه اسم "درع أخيل".

وتعتمد المنظومة على أنظمة دفاع إسرائيلية، بينها "مقلاع داود" و"سبايدر" من إنتاج شركة رافائيل، و"باراك إم إكس" من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلية، إلى جانب رادارات من شركة "إلتا" وأنظمة قيادة وتحكم لإدارة عمليات الدفاع الجوي بصورة متكاملة.

كما تضمنت الاتفاقية صفقة إضافية بقيمة 26 مليون يورو لشراء أنظمة "درون دوم" المضادة للطائرات المسيّرة.

وبحسب "كاثيميريني"، لا تزال المفاوضات بشأن الصفقات الجديدة في مراحلها الأولية، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي بشأن مختلف بنودها، رغم أن قيمتها الإجمالية قد تصل إلى مليار يورو، ما يجعلها امتدادا للتعاون العسكري المتنامي بين تل أبيب وأثينا، والذي بات يشمل منظومات الدفاع الجوي والتدريب العسكري والقدرات الهجومية والحرب الإلكترونية.