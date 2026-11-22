يزعم الجيش الإسرائيلي أن نحو 70% من جرحاه خلال السنوات الثلاث الأخيرة عادوا إلى الخدمة العسكرية، ويعلن تسجيل نحو 5800 طلب مساعدة للتعامل مع تبعات الصدمات القتالية منذ بدء حرب الإبادة على غزة، من دون تقديم تفصيل لعدد المصابين.

زعم الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن نحو 70% من جنوده الذين أصيبوا خلال المعارك في السنوات الثلاث الأخيرة عادوا إلى الخدمة العسكرية، فيما أعلن تسجيل نحو 31 ألف جريح لدى قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن الإسرائيلية، وكشف عن آلاف طلبات المساعدة النفسية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.

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وبحسب معطيات نشرها الجيش الإسرائيلي، فإن نحو 31 ألف جريح مسجلون حاليًا لدى قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن، من دون أن يقدم تفصيلًا لعدد الجرحى منذ بدء الحرب وحدها، أو العدد الفعلي للذين عادوا إلى الخدمة، مكتفيًا بالإعلان عن نسبة تقارب 70% من جرحى المعارك خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي ما يتعلق بالتبعات النفسية للحرب، أفاد الجيش بتلقي نحو 5800 طلب مساعدة لدى الوحدات المختصة بالتعامل مع الصدمات القتالية منذ بدء الحرب، وإجراء أكثر من 9800 جلسة لمعالجة التجارب القتالية، بإشراف قادة عسكريين ومرافقة ضباط مختصين بالصحة النفسية.