تواجه الشرطة الإسرائيلية أزمة قيادية متفاقمة في ظل خلافات بين بن غفير والمفوض العام بشأن التعيينات، وشغور عشرات المناصب، وسط تحذيرات من تراجع أداء المؤسسة وتآكل منظومتها القيادية، بالتزامن مع تصاعد التوترات داخل القيادة العليا.

تواجه الشرطة الإسرائيلية أزمة قيادية متفاقمة ونقصا حادا في الكوادر، وسط خلافات بين المفوض العام داني ليفي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن تعيينات قيادية، ما دفع ضباطا كبارا إلى التحذير من تراجع أداء المؤسسة وتفكك منظومتها القيادية.

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ويرى قادة في الشرطة أن المؤسسة تعاني نقصا يصل إلى 185 ضابطا، بينهم قادة مناطق ومراكز شرطة، في ظل رفض بن غفير المصادقة على تعيينات يوصي بها المفوض، على خلفية الخلاف المستمر بينهما.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضباط تحذيراتهم من أن الأزمة باتت تؤثر في بنية القيادة والعلاقات بين كبار المسؤولين وقادة المناطق.

وتتفاقم الأزمة مع شغور عدد من المناصب الرئيسية، إذ لا يوجد قائد لمنطقة المركز منذ تقاعد المفتش أمير كوهين قبل نحو شهر، فيما تخلو منطقة الشارون من قائد منذ ستة أشهر، عقب استقالة قائدها على خلفية قضية مقتل يامنو زلقا في بيتاح تكفا.

كما تشهد منطقة مطار بن غوريون نقصا في القيادة، إلى جانب شغور مناصب في مناطق أخرى، بينها تل أبيب، فضلا عن نقص مستمر في ضباط الدوريات والمباحث والمرور في عدد من مراكز الشرطة.

وتطال الأزمة أيضا المناصب القيادية في مقر الشرطة، إذ لا يوجد رئيس لقسم الموارد البشرية بعد استقالة المسؤول السابق إثر فتح تحقيق جنائي ضده، كما يشغر منصب رئيس قسم التخطيط منذ استقالة من تولاه قبل عدة أشهر.

وتشير "هآرتس" إلى أن الخلافات بين ليفي وبن غفير، إلى جانب التوترات الشخصية بين كبار الضباط، أدت إلى تراجع الثقة داخل القيادة، فيما يرفض المفوض تسوية الخلاف مع الوزير، ويعتزم الدفع بتعيينات جديدة رغم عدم حصولها على موافقته، على أمل أن يصادق عليها الوزير المقبل.

وفي سياق التوتر داخل القيادة، أعرب ضباط كبار عن عدم ثقتهم بالمتحدث باسم الشرطة، أرييه دورون، على خلفية طريقة تعامله مع اعتقال ناشطين عرب بزعم التزييف بانتخابات الكنيست، وادعاءات بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام وتوجيه انتقادات لضباط لصالح المفوض. ويؤدي دعم ليفي للمتحدث إلى مزيد من التوتر داخل المؤسسة، فيما حذر ضابط من أن الشرطة "تتفكك"، وأن ذلك يضر بالمؤسسة والجمهور.

وامتد الخلاف بين ليفي وبن غفير إلى مشاركة المفوض في مؤتمر الإنتربول المقرر عقده في هونغ كونغ الأسبوع المقبل، إذ لم يصادق الوزير بعد على سفره، بينما يعتزم ليفي المشاركة رغم ذلك.

ويقول المفوض إن تصرفات الوزير تعرقل عمل الشرطة وتعرّض نشاطاتها للخطر، مشيرا إلى أهمية المؤتمر في تعزيز التعاون الدولي ومواجهة تحديات أمنية، بينها ملاحقة جنود إسرائيليين في الخارج.

كما تسود مخاوف في قيادة الشرطة من احتمال نشر بن غفير تسجيلات لمحادثات مغلقة أجراها مع كبار الضباط قبل تعيينهم، في ظل تصاعد التوتر بين الطرفين، وتواصل بعض الضباط إجراء اتصالات مباشرة مع الوزير رغم تعليمات المفوض بوقفها.

وفي ردها، قالت الشرطة إنها تواصل مكافحة الجريمة والمنظمات الإجرامية، مشيرة إلى تراجع معدلات الجريمة والقتل في المجتمع العربي، لكنها أقرت بوجود نقص في الكوادر والمناصب القيادية، وأن التعيينات تنتظر مصادقة الوزير، فيما لم تُخصص الميزانيات اللازمة لتعزيز قدراتها.

وشددت على أن مشاركة المفوض في مؤتمر الإنتربول تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجريمة والإرهاب وحماية أمن المواطنين.