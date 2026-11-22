سائحة تركية خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بزعم توزيع أموال على المصلين ونشر مضامين داعمة لحركة حماس عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن المحكمة اعتبرت أن الأدلة لا تسند شبهات دعم الإرهاب، ورغم ذلك مددت اعتقالها.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، سائحة تركية (47 عامًا) في المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، بزعم "توزيع أموال على المصلين والتحريض ودعم حركة حماس"، فيما خلصت المحكمة إلى عدم وجود أدلة تدعم شبهات "دعم الإرهاب"، لكنها أبقت السائحة رهن الاعتقال بذريعة "استكمال التحقيق معها بشبهة التحريض".

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وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أن عناصرها اعتقلوا السائحة خلال صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، مدعية أنها وزعت أموالًا على المصلين، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مضامين وصفتها بأنها "تحريض ودعم للإرهاب"، بينها منشورات تشيد بمؤسس حركة حماس، الشيخ أحمد ياسين، ورئيس مكتبها السياسي السابق، يحيى السنوار.

وزعمت الشرطة أيضًا أن السائحة "مرتبطة بحركة حماس"، مشيرة إلى مصادرة هاتفها المحمول وحقيبة كانت بحوزتها، وإخضاعها للتحقيق بشبهات "تقديم خدمات أو وسائل لتنفيذ عمل إرهابي"، و"سلوك قد يخل بالنظام العام"، و"التحريض على الإرهاب".

وبحسب المعلومات الواردة، وصلت السائحة إلى البلاد ضمن مجموعة سياحية تضم 33 شخصًا من العاصمة التركية أنقرة.

وقررت المحكمة تمديد اعتقالها، رغم تأكيدها عدم وجود أساس من الأدلة للشبهات المتعلقة بـ"دعم الإرهاب"، وذلك لإتاحة الفرصة أمام شرطة الاحتلال للحصول على الموافقة اللازمة للتحقيق معها بشبهة التحريض، وفي حال عدم الحصول على الموافقة المطلوبة، فإن الاتجاه سيكون نحو إبعاد السائحة قسريا عن البلاد.