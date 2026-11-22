غولان بدعو إلى تشكيل حكومة بدعم الأحزاب العربية، معتبرًا أنها البديل الواقعي الوحيد لاستبدال نتنياهو، وهاجم مساعي تشكيل حكومة وحدة معه، واصفًا إياها بأنها "طعنة في ظهر الناخبين". وحذّر من استبعاد الشراكة مع الأحزاب العربية بدوافع "تفوح منها رائحة العنصرية"

دعا رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، الأحد، إلى تشكيل حكومة أقلية بدعم الأحزاب العربية، معتبرًا أنها الخيار الواقعي الوحيد حاليًا لاستبدال حكومة بنيامين نتنياهو، ورفض مواصلة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة معه، مشيرًا إلى أن استبعاد الأحزاب العربية من حسابات تشكيل الحكومة بدوافع عنصرية قد يحول دون إزاحة نتنياهو عن الحكم.

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وقال غولان، في منشور على منصة "إكس"، إنه "مع دخول الأسبوع الثالث من التفويض الممنوح لمعسكر التغيير، لا يزال تشكيل الحكومة من دون تقدم فعلي"، مشيرًا إلى وجود "تحديات أمنية هائلة ومخاوف حقيقية من حكومة أخرى برئاسة نتنياهو".

وأضاف: "تعهدنا باستبدال نتنياهو في أسرع وقت ممكن. هذا هو التزامنا الأساسي تجاه الجمهور، وكل من يؤخر تنفيذه سيكون مطالبًا بتقديم تفسير لذلك".

وشدد على أن "حكومة الأقلية هي حاليًا البديل الواقعي الوحيد"، مضيفًا: "إذا كانت التأخيرات جزءًا من تكتيك تفاوضي، فقد حان الوقت لإنهاء الألعاب. ومن يريد تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو، فإنه يطعن ناخبيه في الظهر".

وتابع: "نحن، قادة معسكر التغيير، انتُخبنا لاستبدال نتنياهو لا للجلوس معه، ولذلك سيعارض حزب الديمقراطيين أي خطوة لتشكيل حكومة وحدة من هذا النوع".

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب الحريدية، قال غولان: "إذا لم تكن هناك صيغة متفق عليها للتعاون مع الأحزاب الحريدية، فلا يجوز تحويل المفاوضات معها إلى شرط لتشكيل الحكومة. يمكن تشكيل حكومة ومواصلة التفاوض معها لاحقًا، من موقع قوة وبصفتنا حكومة قائمة".

وأكد انفتاحه على الشراكة مع الأحزاب العربية، قائلًا: "لدينا شراكة ممتازة مع منصور عباس، وأعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهمات مع القائمة المشتركة أيضًا. يجب دراسة هذا الاحتمال بجدية، وعدم استبعاده مسبقًا، وبالتأكيد ليس انطلاقًا من دوافع مظلمة تفوح منها رائحة العنصرية".

واختتم منشوره بالقول: "تواجه إسرائيل تحديات أمنية وسياسية ملحّة. لم يعد لدينا وقت إضافي لإضاعته. الجمهور يستحق إجابة واضحة: ما الذي يمنع تشكيل الحكومة، ومن المسؤول عن حل الخلافات، ومتى سيُتخذ القرار".

ويأتي موقف غولان الحالي الداعي إلى عدم استبعاد الشراكة مع الأحزاب العربية، بعدما أيّد حزبه "الديمقراطيون"، قبيل الانتخابات، شطب ترشح رئيس حزب التجمع، سامي أبو شحادة، في موقف أثار انتقادات في المجتمع العربي. وربما ساهم هذا الموقف في إبعاد ناخبين عن الحزب، وانعكس على نتائجه الانتخابية.

وتأتي تصريحات غولان مع دخول غادي آيزنكوت الأسبوع الثالث من مهلة تكليفه بتشكيل الحكومة، التي تنتهي في السادس من كانون الأول/ ديسمبر، مع إمكانية تمديدها أسبوعين إضافيين. ويواصل حزب "يشار" محادثاته مع الليكود بشأن حكومة وحدة، بعدما دعا إلى "ماراثون محادثات"، بالتوازي مع اتصالات لتشكيل حكومة تضم الأحزاب الحريدية.

ويخالف موقف غولان توجهات القوى الرئيسية الأخرى في المعسكر المناوئ لنتنياهو، ولا سيما رئيس حزب "بياحد"، نفتالي بينيت، ورئيس "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اللذين يرفضان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على دعم الأحزاب العربية.