يحثّ رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وإدارته على شنّ هجوم على إيران "في أقرب وقت ممكن"، وذلك في ظلّ تحذير استخباراتي عسكري إسرائيلي أن مشاركة إسرائيل في العملية العسكرية المحتملة قد تشعل فتيل التصعيد في جبهات أُخرى في المنطقة.

وجاء ذلك بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") في تقرير، مساء الأحد، نقلا عن مصدر مطّلع.

وأشار التقرير إلى أن ترامب "لم يتخذ قرارا حاسما في هذا الشأن حتى هذه المرحلة على الأقل، وقد تكوّن انطباع لدى جهات تحدثت مع مسؤولي الإدارة الأميركية بأنه غير متعجّل لاتخاذ هذا القرار. كما أن مشاهد الضائقة الاقتصادية والمعيشية في إيران تُعزِّز موقف الداعين في البيت الأبيض إلى مواصلة الضغط الاقتصادي".

وكان مصدر إسرائيلي قد قال أول من أمس، الجمعة، إن احتمال توجيه ضربة لإيران ليس أمرا وشيكا. ووفقا له، فإن ترامب لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد، ولذلك لم تصدر أيضا أي توجيهات صريحة للجيش الإسرائيلي بشأن ذلك.

نتنياهو يبحث شنّ هجوم من دون موافقة أميركية

وحذّر رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، الجمعة، من أنه لا يوجد أي مبرر لشنّ هجوم فوري على إيران، واصفا خطوة محتملة كهذه بأنها "سياسية بحتة"؛ وقد أوردت القناة الإسرائيلية 12، الأحد، أن خلف هذه التصريحات يقف تخوّفه من أن نتنياهو يبحث مهاجمة إيران "من دون مشاركة الولايات المتحدة ودون موافقتها".

يأتي ذلك في ظلّ ممارسة نتنياهو ضغوطا شديدة على ترامب لشن عملية عسكرية جديدة على إيران قريبا، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية عديدة خلال الأيام الماضية.

هجوم على إيران قد يشعِل جبهات أُخرى

وبحسب تقرير القناة 12، فإنّ "إسرائيل لا تكتفي بانتظار قرار ترامب فحسب، بل يناقشون (المسؤولون الإسرائيليون) بشكل مكثّف خيارات التحرّك المختلفة، تحت ستار من السرية المشدّدة".

ولفت التقرير إلى أن شُعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، نبّهت في نقاش مصغّر، عُقد الأسبوع الماضي، إلى أن هجوما إسرائيليا ضد إيران قد يفضي إلى تفجّر جبهات إضافية، لا تقتصر على لبنان وحزب الله فحسب، بل تشمل كذلك سورية وغزة".

وأضاف أن التقدير الاستخباراتي المذكور لا ينسجم مع السيناريو الذي يتحدث عنه نتنياهو، والمتمثل بعملية موضعية محدودة تستمر بضعة أيام؛ إذ تُقدّر المنظومة الأمنية أن أي هجوم سيتسبب في تصعيد على جبهات متعددة.

زامير: نتابع التهديدات في جميع الجبهات

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، الأحد، خلال تقييم للوضع في قيادة المنطقة الجنوبية، إن "الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى زيادة حجم قواته من أجل مواجهة التحديات العملياتية التي توسعت بشكل كبير".

وأكد أن "العبء سيستمرّ، حتى بعد الإجراءات المتخذة للتخفيف منه".

وقال زامير خلال تصريحات أدلى بها: "نتابع التطورات والتهديدات في جميع الجبهات، ونتخذ استعداداتنا وفقا لذلك".

تبديل سرب مقاتلات أميركية في "عوفدا"... تريّث في الخيار العسكريّ؟

وفي سياق ذي صلة، بدأت الولايات المتحدة بنقل مقاتلات F-35 من قاعدة في أريزونا إلى قاعدة "عوفدا" الجوية التي تقع في وسط وادي عربة، على بُعد نحو 60 كيلومترا من إيلات، وذلك بهدف استبدال أسطول طائرات مماثل متمركز في إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، يُفترض أن يعود إلى الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بحسب ما أوردت "كان 11" في تقرير آخر، نقلا عن مصدر أمني، الأحد. وقد أشار التقرير إلى أن طائرات نقل أميركية محمّلة بالمعدات واللوجستيات وصلت إلى القاعدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار نشر السرب الجديد.

ووفق التقرير فإن "هذا التحرّك يعني بحسب مصادر أمنية أن تجدّد المواجهة في إيران ليس وشيكا، وأن الأميركيين يستعدون لإقامة طويلة في الشرق الأوسط لأسابيع مقبلة. وهذا هو السبب وراء قرار استبدال الطواقم في إسرائيل مؤخرا في مجالات عدة؛ سواء جنود الدفاع الجوي، أو أسراب المقاتلات، انطلاقا من إدراك أن الملف الإيراني لن ينتهي قريبا".

وقال مصدر إسرائيلي بشأن ذلك: "من جهة، هناك تقديرات بأن ترامب سيُوعِز باستئناف الحرب، لكن يبدو أن ذلك سيستغرق وقتا أطول، ولا يُتوقع أن يكون هناك تحرّك فوري".

وأضاف أن "الأميركيين يستعدون لبقاء طويل في الشرق الأوسط وفي إسرائيل، ونحن على تواصل وثيق مع الشريك".

وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر أمنية لإذاعة "كان- ريشيت بيت"، إنه "سيكون من الضروري في مرحلة ما اتخاذ قرار بشأن اللجوء إلى الخيار العسكري، أو خفض مستوى التأهّب، فلا يمكن إطالة أمد التأهب إلى ما لا نهاية".

"إسرائيل قادرة على التحرّك بمفردها"

وفي غضون ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي "الحفاظ على جاهزية عالية للغاية، تتيح تنفيذ هجوم خلال فترة قصيرة من لحظة اتخاذ القرار".

وفي ما يتعلق بموقف زامير، "ترفض المنظومة الأمنية بشدة محاولات تصويره كمعارض للعمل العسكري".

وبحسب المصادر، يرى زامير أن "التهديد الإيراني يستوجب المعالجة، لكن السؤال الجوهري يتمحور حول التوقيت المناسب، والهدف المنشود".

ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن عملية عسكرية أخرى قد لا تؤدي بالضرورة إلى انهيار النظام الإيراني، و"من المحتمل أن تستدعي حتى بعدها، جولة عمل (عسكري) أخرى في غضون عام".

وقالت المصادر ذاتها بشأن ذلك "نحاول حشد الأميركيين، وإذا لم ينجح ذلك، فإن إسرائيل قادرة على التحرّك بمفردها".