فجوة بين تحذيرات نتنياهو من تهديد إيراني خطير وتقديرات الجيش بعدم وجود خطر وجودي فوري يستدعي شن هجوم جديد، فيما لم يحسم ترامب موقفه بين استئناف الحرب والتفاوض مع طهران. ويربط محللون إسرائيليون خطاب نتنياهو الأمني بمساعيه للبقاء في السلطة.

يتواصل التباين بين رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، والقيادة العسكرية بشأن تقدير التهديد الإيراني وضرورة شن هجوم جديد على طهران، وهو خلاف برز قبيل انتخابات الكنيست، حين حذرت تقديرات عسكرية من أن تجدد الحرب قد يعرقل إجراءها أو يؤدي إلى إلغائها.

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وفيما لا يزال الجيش يستبعد وجود تهديد إيراني وجودي يستدعي تحركًا عسكريًا فوريًا، يواصل نتنياهو التحذير من مخاطر أمنية استثنائية، بينما لم يحسم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراره بشأن استئناف الحرب، وسط انتقادات إسرائيلية لربط نتنياهو الملف الأمني بمساعيه للبقاء في السلطة.

وبحسب المحلل العسكري لصحيفة "معاريف"، آفي أشكنازي، فإن نتنياهو يواصل التحذير من تهديدات إيرانية استثنائية ووجودية، بينما تشدد تقديرات الجيش على أن إيران لا تمتلك حاليًا وسائل تهدد وجود إسرائيل. ويرى أشكنازي أن خطاب نتنياهو يأتي في سياق محاولاته منع تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت.

وكان نتنياهو قد كرر، خلال نهاية الأسبوع، دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة، معتبرًا أن إسرائيل تقف أمام "مفترق حاسم تاريخيًا"، ومشددًا على أنه أطلع آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان على الوضع الأمني. وقال: "لا توجد هنا أي مناورة سياسية ولا أي مبالغة"، مضيفًا أن "مصير إسرائيل على المحك".

وعقب تصريحاته، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، رسالة شدد فيها على استمرار تقييم الأوضاع والجاهزية لسيناريوهات دفاعية وهجومية، لكنه شدد على أنه "لا تغيير في التعليمات"، داعيًا الجمهور إلى "عدم الانسياق وراء الشائعات".

ووفقًا للتقديرات العسكرية الإسرائيلية، تعل إيران على استعادة قدراتها الصاروخية وتطوير وسائل قتالية أخرى، وسط مزاعم بشأن تطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية، لكنه يشير إلى أن الجيش لا يرى خطرًا وجوديًا حاليًا، ويعتبر أن طهران لا تزال بعيدة عن امتلاك القدرة على استخدام ما يُعرف بـ"القنبلة القذرة" ضد إسرائيل.

ووفق التحليل في "معاريف"، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن مواجهة جديدة مع إيران قد تصبح ضرورية قريبًا، لكنه لا يرى سببًا لخوضها الآن، خصوصًا من دون مشاركة الولايات المتحدة، التي لم يتخذ رئيسها قرارًا بشن هجوم جديد.

وفي هذا السياق، أشار تقرير نشره موقع "واينت" إلى تذبذب تصريحات ترامب بشأن إيران؛ فبعد إعلانه عدم الحاجة إلى اتفاق وتوجيه نائبه، جيه دي فانس، إلى وقف المحادثات، عاد ليؤكد عزمه التوصل إلى "اتفاق دائم" مع طهران، مشددًا في تصريح آخر على أنه "لا يتعجل اتخاذ أي قرار بشأن إيران".

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن نتنياهو لا يزال يمارس ضغوطًا مكثفة على واشنطن للحصول على موافقة على شن هجوم جديد، في حين يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن عملية عسكرية كبيرة قد تصبح ضرورية، لكن ليس في المدى الفوري. وتتواصل في المقابل اتصالات الوساطة القطرية بين واشنطن وطهران، رغم استمرار التهديدات المتبادلة.

وكان المراسل السياسي لموقع "أكسيوس" الأميركي والقناة 12 الإسرائيلية قد أفاد بأن المسؤولين الأميركيين يتعامولن بتشكك مع معلومات استخباراتية عرضها رئيس الموساد، رومان غوفمان، بشأن مزاعم تطوير إيران أسلحة كيميائية وبيولوجية، ويرون أنها قد تكون متأثرة بأجندة نتنياهو السياسية.

ويسعى نتنياهو، عبر التحذيرات المتكررة من حرب وشيكة، إلى خلق أجواء طوارئ تعرقل تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت، وتدفع نحو حكومة وحدة يبقى هو على رأسها، في حين يتيح قادة سياسيين في المعسكر المناوئ لنتنياهو، بما في ذلك بينيت، مواصلة استخدام الملف الأمني في معركة تشكيل الحكومة.