حسب لائحة الاتهام، فإن عبد الله جمجوم، من ضاحية بيت حنينا طالب في قسم الصيدلة في جامعة القدس، "شارك في دروس للجهاد الإسلامي في مسجد في بيت حنينا، وتلقى رسائل تشجع على تنفيذ عمليات انتحارية وقتل يهود"

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم، الإثنين، لائحة اتهام ضد الشاب عبد الله جمجوم (22 عاما)، من سكان ضاحية بيت حنينا في القدس المحتلة، ادعت فيها أنه خطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى ومساعدة شخص آخر في صنع سلاح لتنفيذ العملية.

وجاء في لائحة الاتهام أن جمجوم هو طالب في قسم الصيدلة في جامعة القدس، وعمل مساعدا لصيدلي في صندوق المرضى العام "كلاليت" في المدينة، وطلبت النيابة تمديد اعتقاله إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده.

وحسب لائحة الاتهام، فإن جمجوم "شارك في دروس للجهاد الإسلامي في مسجد في بيت حنينا، وتلقى رسائل تشجع على تنفيذ عمليات انتحارية وقتل يهود".

وتابعت لائحة الاتهام أنه "حصل على خبرة مهنية، استغلها من أجل مساعدة شخص آخر سعى إلى صنع عبوة ناسفة من أجل تنفيذ عملية انتحارية، وزوده بمعلومات حول مواد متفجرة ، ورافقه من أجل شراء مواد كيميائية في رام الله، بهدف مساعدته وإزالة شبهات حول نواياه".

وادعت لائحة الاتهام أن جمجوم قرر أن ينفذ عملية انتحارية بنفسه في المسجد الأقصى، بهدف قتل يهود الذين يقتحمون المسجد الأقصى ومنع اقتحاماتهم في المستقبل.

وحسب لائحة الاتهام، فإن جمجوم نسخ إلى حاسوبه كتبا إرشادية لصنع عبوات ناسفة ومواد سامة، وتدرب على فنون قتالية استعدادا لتنفيذ العملية، وعلى الفرار ومهاجمة من سيحاول إيقافه.

واعتقل جمجوم في 13 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتنسب لائحة الاتهام له مخالفات حول استخدام السلاح لأهداف إرهابية والتدريب لأهداف إرهابية، حسب التحقيقات معه التي أجرتها الوحدة المركزية في شرطة لواء القدس.