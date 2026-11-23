الشرطة الإسرائيلية تعطل تطبيقات وأنظمة اتصال داخلية خشية تسريب معلومات حساسة وسرية، ما أضر بقدرتها على نقل التعليمات والمعلومات الميدانية بصورة فورية، فيما تحقق في احتمال تعرضها لهجوم سيبراني أو حدوث خلل تقني.

عطّلت الشرطة الإسرائيلية عددًا من أنظمتها وتطبيقاتها الداخلية، خشية تسريب معلومات حساسة وسرية، في أعقاب حادث تقني بدأ الأحد ولم تتضح أسبابه بعد، ما أدى إلى تعطيل وسائل أساسية لنقل المعلومات العملياتية والتوجيهات الفورية إلى عناصر الشرطة، وسط تحقيق في احتمال تعرض الأنظمة لهجوم سيبراني أو حدوث خلل تقني خارجي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد موقع "واينت"، مساء الإثنين، بأن التعطيل شمل نظام "ميسرونت"، المستخدم لتبادل الرسائل والتحديثات والمعلومات العملياتية بين عناصر الشرطة وقادتهم، إلى جانب تطبيقات أخرى أوقفتها الشرطة بصورة متعمدة احترازًا من احتمال تسريب بيانات حساسة أو مصنفة سرية.

وأدى تعطيل الأنظمة إلى إضعاف قدرة الشرطة على نقل البلاغات والتعليمات والمعلومات العملياتية إلى قواتها بصورة فورية، فيما صدرت تعليمات للعناصر باستخدام وسائل اتصال بديلة لتلقي التحديثات والتوجيهات أثناء أداء مهامهم.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، سيُطلب من نحو 100 ألف من أفراد الشرطة تحديث كلمات المرور الخاصة بدخول الأنظمة الداخلية، في خطوة استثنائية من حيث نطاقها، تهدف إلى تعزيز أمن المعلومات ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات.

ويستعد قسم التكنولوجيا والحوسبة في الشرطة لتغيير آلية الدخول إلى التطبيقات، وتوزيع تعليمات ومقاطع إرشادية على العناصر بشأن إجراءات تسجيل الدخول الجديدة.

وبدأ الحادث الأحد، فيما تواصل الجهات المختصة فحص أسبابه، بما يشمل احتمال وقوع هجوم سيبراني أو خلل تقني خارجي، دون تأكيد أي من الاحتمالين حتى الآن.