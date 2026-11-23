يدفع رئيس الكنيست، متان كاهانا، نحو إعادة انتخاب مراقب الدولة، بعد إبطال فوز محامي نتنياهو السابق، ميخائيل رابيلو، إثر توثيق نواب من الليكود تصويتهم له، في انتهاك لسرية الاقتراع.

أعلن رئيس الكنيست، متان كاهانا، الإثنين، تحريك إجراءات إعادة انتخاب مراقب الدولة، بعد إبطال فوز المحامي السابق لبنيامين نتنياهو، ميخائيل رابيلو، بسبب انتهاك سرية الاقتراع، طالبًا بحث الترتيبات اللازمة لإجراء تصويت جديد في الهيئة العامة للكنيست.

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ووجّه كاهانا رسالة إلى رئيس اللجنة المنظمة للكنيست ورئيس كتلة حزب "يشار"، روعي فولكمان، طلب فيها إدراج الموضوع على جدول أعمال اللجنة، الثلاثاء، لتحديد إجراءات الانتخاب وضمان سريته. وبحسب القناة 12، يُتوقع إجراء التصويت الثلاثاء المقبل.

وتعود القضية إلى حزيران/ يونيو الماضي، حين حصل قاضي المحكمة العليا السابق يوسف إلرون على 60 صوتًا مقابل 57 لرابيلو في الجولة الأولى، دون تحقيق الأغلبية المطلوبة. وفي الجولة الثانية، صوّر نواب من الليكود أوراق اقتراعهم لإثبات دعمهم لرابيلو، مرشح نتنياهو، الذي فاز لاحقًا بـ61 صوتًا مقابل 57 لإلرون.

وفي تموز/ يوليو، أبطلت المحكمة العليا انتخاب رابيلو، بإجماع خمسة قضاة، بسبب المساس بسرية التصويت، وأمرت بإعادة الاقتراع، لكن الكنيست السابق لم يستكمل الإجراءات.

وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، رفضت المحكمة إلزام الكنيست الجديد بإجراء الانتخاب، مع إقرارها بإمكانية استئناف العملية. ويأتي تحرك كاهانا بعدما ظل المنصب شاغرًا لأكثر من خمسة أشهر، فيما أعلن رابيلو انسحابه من المنافسة مجددًا.