تكشف المعطيات عن تصاعد تداعيات الحرب النفسية على الجنود الإسرائيليين، مع تسجيل ارتفاع في حالات الانتحار داخل الجيش وبعد التسريح، وسط تحذيرات من استمرار تفاقم الظاهرة في ظل الضغوط النفسية والإرهاق والخسائر التي خلفتها الحرب.

سجلت إسرائيل ارتفاعا في حالات الانتحار في صفوف الجيش والمؤسسة الأمنية، إذ انتحر 23 جنديا وضابطا في الخدمة الفعلية منذ بداية العام، في أعلى حصيلة سنوية منذ عام 2010، فيما أقدم 17 جنديا آخر ممن شاركوا في الحرب على الانتحار بعد تسريحهم من الخدمة.

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وتشير المعطيات التي نشرتها صحيفة "هآرتس" إلى تصاعد حالات الانتحار في صفوف الجنود منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رغم تراجع عدد المجندين هذا العام مقارنة بالفترة التي أعقبت اندلاع الحرب، ما يثير مخاوف بشأن تداعيات الحرب الطويلة على الصحة النفسية للجنود، ولا سيما جنود الاحتياط.

ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي، انتحر 7 جنود في الخدمة الفعلية خلال الفترة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية عام 2023، و21 جنديًا عام 2024، فيما ارتفع العدد إلى 22 عام 2025، قبل أن يبلغ 23 منذ بداية العام الجاري، وهو أعلى رقم خلال 16 عامًا.

وتظهر المعطيات أيضا انتحار 17 جنديا ممن خدموا في القوات النظامية أو الاحتياطية خلال الحرب، بعد تسريحهم من الخدمة، إلى جانب 5 أفراد من الشرطة، و6 مرضى في قسم إعادة التأهيل بوزارة الأمن، بعضهم من جنود سابقين يعانون إعاقات جسدية وتداعيات نفسية جراء حروب سابقة.

وكان متوسط حالات الانتحار في الجيش خلال العقد الذي سبق الحرب نحو 12 حالة سنويا، فيما برر الجيش في السنوات الأولى للحرب ارتفاع الأعداد بزيادة حجم القوات، ولا سيما قوات الاحتياط، وقال إن مقارنة حالات الانتحار بعدد المجندين لا تشير إلى ارتفاع ملموس في المعدلات. لكن استمرار ارتفاع الحالات هذا العام، بالتزامن مع انخفاض عدد المجندين، يضع هذه التفسيرات موضع تساؤل.

ولفت التقرير إلى أن إحصاءات الجيش لا تعكس الصورة الكاملة، إذ لا تشمل الجنود الذين انتحروا بعد تسريحهم، بعدما تجنب الجيش على مدى سنوات تحمّل المسؤولية عن هذه الحالات. غير أن تقارير إعلامية عن جنود شاركوا في الحرب وأقدموا على الانتحار بعد عودتهم إلى الحياة المدنية دفعته إلى تعديل سياسته، والإقرار بحالات إضافية.

وفي أواخر عام 2025، أقر الجيش بتوثيق 15 حالة انتحار بين جنود سرحوا منذ اندلاع الحرب، فيما تشير سجلاته إلى تسجيل 17 حالة إضافية منذ مطلع العام الجاري.

ونقلت "هآرتس" عن ضابط في قسم القوى البشرية قوله إن الحصيلة قد لا تكون كاملة، لكنه شدد على أن الزيادة واضحة، مضيفًا أن جنودا يعودون إلى منازلهم وهم يعانون ضغوطا نفسية شديدة من دون أن يجدوا حلولا مناسبة.

ويرى البروفيسور يوسي ليفي-بلاز، رئيس مركز دراسة الانتحار والألم النفسي في جامعة حيفا، أن تصاعد حالات الانتحار بعد الحروب والأزمات ليس أمرا مستغربا، إذ غالبا ما تتراجع خلال فترات الأزمات، بفعل الشعور بالانتماء والتماسك الاجتماعي، قبل أن ترتفع مع انتهاء المواجهات وتراجع حالة التعبئة.

وقال إن الحرب الحالية خلفت مستويات غير مسبوقة من الضغط النفسي والإرهاق لدى الجنود، محذرا من أن الجنود، وخصوصًا جنود الاحتياط، سيكونون من الفئات الأكثر عرضة للخطر خلال السنوات المقبلة، التي وصفها بأنها حاسمة، وربما كارثية، على صعيد معدلات الانتحار.

وتشير التحقيقات إلى أن حالات الانتحار لا ترتبط بالضرورة بالمشاركة المباشرة في المعارك، إذ شملت جنودًا لم يخوضوا مواجهات، لكنهم تعرضوا لضغوط نفسية أو ظروف شخصية ومالية قاسية، إلى جانب حالات بين جنود أنهوا تدريباتهم أو واجهوا مشكلات مع قادتهم.

كما رصد الجيش ارتفاعا في الحالات بين الجنود الوحيدين، الذين هاجروا إلى إسرائيل بغرض التجنيد، والجنود من أصول إثيوبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في قسم الصحة النفسية بالجيش قوله إن بعض الحالات ارتبطت بظروف شخصية، فيما أشار التقرير إلى أن جنودًا عانوا من فقدان أقارب وأصدقاء خلال الحرب، حتى من دون مشاركتهم في أحداث قتالية مباشرة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم النفسية.

وتنتقد جهات مختصة محاولة الجيش الفصل بين حالات الانتحار المرتبطة بالخدمة العسكرية وتلك التي تعزى إلى عوامل شخصية، معتبرة أن الانتحار نتاج تداخل عوامل متعددة، وأن الحرب وما رافقها من تجارب وخسائر لا يمكن فصلها عن الظروف النفسية التي يمر بها الجنود بعد عودتهم إلى الحياة المدنية.

وبين التقرير أن عددا من المنتحرين شاركوا في معارك وأحداث قتالية شديدة خلال الحرب، بينهم جندي احتياط في وحدة شالداغ الخاصة، شارك في عمليات عسكرية متعددة ومعارك 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقدم على الانتحار في عيد الاستقلال الأخير.

وفي رده، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يأسف لكل حالة وفاة، ويعمل على توفير الدعم النفسي لجنوده وتعزيز جهود منع الانتحار، من خلال القادة وأقسام القوى البشرية والطاقم الطبي".

وأضاف أنه يجري تحقيقات في كل حالة وفاة، ويستخلص العبر منها، مشيرا إلى أن منظومة الصحة النفسية تتوسع باستمرار، وأن الجنود بإمكانهم طلب المساعدة من ضباط الصحة النفسية وفق احتياجاتهم.

كما نفى الجيش تقليص عدد ضباط الصحة النفسية في الميدان خلال العام الماضي، وقال إن كتائب الاحتياط تنهي مهامها، في العادة، بيوم راحة قبل عودة الجنود إلى حياتهم المدنية.