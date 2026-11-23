برنياع يتحدث عن دور للجهاز في إحباط هجوم استهدف التخطيط له حفلات تايلور سويفت في النمسا عام 2024، ودعا إلى إسقاط النظام الإيراني ولو استدعى ذلك حربًا جديدة، مستبعدًا نجاح أي اتفاق دبلوماسي مع طهران.

قال رئيس الموساد السابق، دافيد برنياع، الإثنين، إن الجهاز شارك في إحباط هجوم كان يستهدف حفلات المغنية الأميركية تايلور سويفت في النمسا عام 2024، مدعيًا أن التعاون الاستخباراتي مع السلطات النمساوية حال دون وقوع هجوم كان قد يودي بحياة مئات الأشخاص. ودعا برنياع، في التصريحات نفسها، إلى إسقاط النظام الإيراني، ولو تطلب ذلك خوض حرب جديدة، معتبرًا أن التسوية الدبلوماسية مع طهران لن تنجح.

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وجاءت تصريحات برنياع خلال مؤتمر لشبكة القيادة الأوروبية (ELNET) في القدس، بحضور نحو 200 برلماني أوروبي، حيث قال إن "التحذير الأولي من التهديد وصل من شركائنا النمساويين"، مضيفًا: "منذ اللحظة التي نُقلت فيها المعلومات إلى الموساد، تمكّنا من معالجة المعلومات الاستخباراتية وكشف البنية التنظيمية للخلية والتوصل إلى اعتقال أفرادها، وبذلك منعنا مجزرة كان يمكن أن تودي بحياة مئات الشابات والشبان الأوروبيين".

وكانت السلطات النمساوية قد ألغت ثلاث حفلات لسويفت في فيينا، خلال آب/ أغسطس 2024، عقب الكشف عن مخطط هجوم نُسب إلى تنظيم "داعش"، واعتقلت مشتبهين، بينهم شاب نمساوي يبلغ 19 عامًا، عُثر في منزله على مواد كيميائية. وقضت محكمة نمساوية، في أيار/ مايو الماضي، بسجن أحد المتورطين في التخطيط للهجوم 15 عامًا.

واستعرض برنياع عمليات استخباراتية قال إن الموساد نفذها بالتعاون مع أجهزة أمنية أوروبية، زاعمًا إحباط مخطط لاستهداف بعثة دبلوماسية إسرائيلية في هولندا، وكشف خلايا استعانت بعناصر إجرامية محلية في فرنسا وألمانيا، إلى جانب شبكة زعم أنها مرتبطة بإيران قال إن معلومات إسرائيلية ساعدت في كشفها باليونان ومقدونيا الشمالية.

كما ادعى الكشف عن شبكات مرتبطة بحركة حماس ومستودعات أسلحة ومتفجرات في النمسا وبلغاريا وبولندا، متهمًا إيران وحماس و"تنظيمات جهادية" بالعمل على تنفيذ هجمات تهدد الأمن الأوروبي، وليس الإسرائيليين واليهود وحدهم.

دعوة لإسقاط النظام الإيراني ولو بحرب جديدة

وفي الشق المتعلق بإيران، دعا برنياع إلى العمل على إسقاط النظام في طهران، قائلًا: "علينا التحرك بسرعة وحزم لإسقاط هذا النظام، وإذا كان ذلك يعني خوض حرب أخرى، فهذا ما يجب أن نفعله".

وأضاف أن "قرار الخروج إلى الحرب معقد للغاية، ويتطلب النظر في عوامل كثيرة في الوقت نفسه"، معتبرًا أنه ينبغي شن الحرب "بمجرد أن تسمح جميع الظروف بذلك".

وتأتي تصريحاته غداة دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى إنهاء حالة "اللاحرب واللاسلم"، وتحذير رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، من محاولات أميركية لإضعاف إيران اقتصاديًا وزعزعة استقرارها الداخلي.

كما تتزامن التصريحات مع الضغوط التي يمارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على إدارة الرئيس دونالد ترامب، للدفع نحو استئناف الحرب على إيران في ظل أزمة تشكيل حكومة في إسرائيل وخسارته الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة.

رفض التسوية الدبلوماسية والتحذير من البرنامج النووي

واعتبر برنياع أن "الاتفاق الدبلوماسي مع النظام الإيراني لن ينجح أبدًا"، زاعمًا أن "التطلع الأيديولوجي الأساسي لإيران هو امتلاك سلاح نووي"، وأن برنامجها النووي "لم يكن مخصصًا لأغراض سلمية".

وحذر من أنه "إذا حصلت إيران على سلاح نووي، فسيُوجَّه أولًا وقبل كل شيء ضد إسرائيل"، مضيفًا أن الدول الواقعة ضمن مدى الصواريخ الإيرانية، بما فيها دول أوروبية، ستصبح عرضة للابتزاز.

ورغم رفضه جدوى الاتفاق الدبلوماسي، أشار إلى إمكانية الانتظار بدل اللجوء إلى الحرب، بشرط استمرار العقوبات والحفاظ على الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز، محذرًا من احتمال لجوء طهران إلى مزيد من التهديدات والمناورات.

وأقر برنياع بأن حربًا جديدة قد تثير غضبًا شعبيًا وتفاقم معاداة السامية وانتشار نظريات المؤامرة، لكنه اعتبر أن القيادة مطالبة باتخاذ قرارات صعبة، مدعيًا أن إسقاط النظام الإيراني وإنهاء ما وصفه بتهديده النووي سيجعلان العالم أكثر استقرارًا وأمنًا.